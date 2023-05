México: Teresa Castell no acatará resolución de Tepjf por violencia de género

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La diputada del PAN, Teresa Castell, rechazó la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), mismo que la acusó de incurrir en violencia política de género, al referirse a la diputada trans de Morena, Salma Luévano, como “hombre vestido de mujer” y como “diputado”.

Los magistrados electorales pidieron dar vista a la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para la imposición de la sanción correspondiente a la legisladora, misma que se quejó de que el Tribunal Electoral pretende callarla, además, utiliza la ley en contra de las mujeres a quienes minimiza su sexo biológico.

Ahora parece que ser mujer biológica y defender tus ideales como hija, madre, esposa, trabajadora o empresaria es un delito, nos quieren sumisas y calladas como siempre. Les informo que no me voy a detener, ni voy a sucumbir ante los actos de acoso e intimidación, lo que están haciendo es violencia ya no contra mí sino contra la población”, acusó.

Aseguró que promoverá una ley que garantice una verdadera equidad de género entre hombres y mujeres.

Fuente: Tribuna