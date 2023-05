'Rapiña' se aprovecha de la volcadura de un trailer; pobladores se llevan 30 toneladas de pollo

Comparta este artículo

Allende, Nuevo León.- Diariamente cientos de trailers circulan por las carreteras del país con el objetivo de llevar mercancía que permita abastecer la oferta de demanda en el mercado, motivo por el cual una pesada unidad salió desde el municipio de Altamira en Tamaulipas con un total de 30 toneladas de pollo fresco que serían entregados en el municipio de San Nicolás en Nuevo León; no obstante, el trayecto no salió con base al plan y el chofer terminó por sufrir un accidente que derivó en la volcadura del pesado vehículo, causando que el producto no solo quedara sobre la cinta asiática sino que además fue robada por los pobladores quienes aplicaron 'rapiña' en el lugar.

De acuerdo con autoridades locales, los hechos sucedieron la mañana del pasado miércoles 17 de mayo sobre la Carretera Nacional en el municipio de Allende con dirección al municipio de Santiago, a la altura de las comunidades de San Antonio y Lazarillos, cuyos pobladores al notar el percance, de inmediato corrieron hasta el lugar no para auxiliar la conductor, sino para tomar las cajas de plástico cuyo contenido eran las 30 toneladas de pollo fresco que se buscaba comercializar en la 'Sultana del Norte'.

Con base al reporte hecho por Protección Civil, integrantes de la Policía y Seguridad Pública de Allende se dirigieron al sitio para atender la emergencia, por lo que se percataron que la caja que transportaba la mercancía había quedado deshecha e incluso, el chofer presentaba severas lesiones, motivo por el que fue llevado de urgencia al hospital, mientras que los habitantes que ya aplicaban 'rapiña', hasta se formaron para poder acceder a una de las cajas con el alimento que sería transportado.

Por este mismo evento, elementos de la Guardia Nacional también se dieron cita en el lugar para resguardar la zona y evitar que el producto fuera sustraído por los habitantes que poco a poco seguían llegando a modo de tratar de alcanzar una caja con pollo fresco; sin embargo, se informó que para el momento en que los elementos de seguridad habían arribado, gran parte del alimento había sido robado. Por estos eventos no hay personas detenidas aunque se dijo, se abriría una investigación.

Pese a que de manera extraoficial se reveló que el pollo había sido robado, los elementos de la Guardia Nacional, específicamente de la División de Caminos, delimitó la zona con el fin de evitar el acceso de más ciudadanos. En plataformas digitales como Twitter o Facebook, llamó la atención que los ciudadanos salían con varias cajas de pollo entre los brazos sin importar el daño que se le estuviera haciendo a la empresa encarada de la producción del insumo cuyo valor actualmente es elevado debido a la inflación.

El trailer y la mercancía quedaron deshechos tras el accidente. Foto: Twitter

Las autoridades no han revelado qué fue lo que llevó al chofer a perder el control de la pesada unidad, en especial porque las imágenes que se han hecho virales en redes sociales muestran la caja deshecha. Asimismo, la empresa afectada no se ha pronunciado por estos hechos por lo que se desconoce a cuánto ascienden las pérdidas por este accidente. Cabe destacar que tampoco se conoce cuál es la situación jurídica del chofer pues hasta ahora se mantiene al interior de un hospital recibiendo atención médica.

Fuente: Tribuna / Multimedios