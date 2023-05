¿Sin boleto para Luis Miguel? Gobierno de la CDMX anuncia gratis a los Fabulosos Cadillacs

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ya lo dice el dicho popular 'Dios aprieta, pero no ahorca' y es que, cuando miles de fanáticos del cantante Luis Miguel lamentaban en redes sociales que las nuevas cinco fechas del intérprete de Cuando calienta el sol se agotaron en minutos otra vez, el Gobierno de la CDMX encabezado por Claudia Sheinbaum 'lanzó' una sorpresa, pues se conformó que como parte de los conciertos masivos que estaban pendientes en el Zócalo, la agrupación argentina Los Fabulosos Cadillacs sería la siguiente en hacer vibrar el primer cuadro de la capital.

Mediante las plataformas digitales, la Secretaría de Cultura de la CDMX encabezada por Claudia Curiel de Icaza, anunció que el próximo sábado 3 de junio en punto de las 20:00 horas, la agrupación encargada de éxitos como Siguiendo la Luna, Matador, Calaveras y diablillos o Mal bicho se presentarán totalmente gratis en la Plaza de la Constitución, justo como acaba de suceder con la cantante española Rosalía quien reunió a más de 160 mil personas en uno de los sitios más importantes del país.

Referencia ineludible del ska, el reggae y el rock latino, y con 38 años de carrera, Los Fabulosos Cadillacs (@lfcoficial) celebran tres décadas de su clásico álbum ‘Vasos vacíos’ el próximo sábado 3 de junio en el #Zócalo a las 20 horas".

Sobre los conciertos masivos en el corazón de la capital, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, había adelantado que todavía estaban pendientes dos eventos más; no obstante, no adelantó cuáles serían las agrupaciones que se contemplaban llevando a los internautas a sugerirle a la 'corcholata' de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) varios nombres, como es el ejemplo del cantante francés Manu Chao quien ya no es considerado 'persona non grata' y por ello, puede ingresar sin problemas al territorio nacional tanto en calidad de ciudadano como de artista.

Sin embargo, a decir de la mandataria, los dos eventos pendientes se llevarían cabo en dos puntos clave de la urbe, es decir, en el Zócalo e incluso en el Monumento a la Revolución. Con base en esta información, se espera que tras el concierto de los argentinos comandados por Vicentico, se informe cuándo y qué artista reunirá a miles de ciudadanos en la Plaza de la República donde recientemente hubo una celebración por el Día de las Madres donde exponentes de la salsa hicieron bailar a las 'jefas de familia'.

¿Ya no habrá anuncios?

A la par que la presentación gratis de los Fabulosos Cadillacs se volvió tendencia en redes sociales, internautas recordaron que el pasado 14 de mayo el Gobierno capitalino conformó que la agrupación Intocable será la que se presentará en el Monumento a la Revolución, presentación que será este sábado 20 de mayo en punto de las 17:01 horas, llevando a sugerir que tanto los intérpretes de Fuerte no soy o Enséñame a olvidarte como los argentinos, son los que cierran con este ciclo de eventos gratis en la capital. No obstante, hay otros que no pierden la esperanza de que haya más eventos de este tipo pues en el caso del grupo originario de Zapata, Texas, el evento fue organizado en colaboración con una marca de jeans que está de aniversario.

El los siguientes días, se espera que tanto el Gobierno capitalino como la Secretaría de Cultura local defina cómo será el procedimiento para ingresar al concierto masivo que darán los Fabulosos Cadillacs; cabe recordar que el pasado evento que ofreció Rosalía, involucró la colocación de 18 pantallas gigantes en las calles que llevan al corazón de la urbe pues se tenía contemplado que el récord de asistencia se rompiera y con ello, permitir a la vez que quienes no pudieron ingresar, no se perdieran detalle de lo que la española hacía en el escenario.

