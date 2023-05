¿Nuevo modus operandi? Tras desaparecer, Diana recuerda sólo que le dijeron que su llanta estaba ponchada

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las redes sociales hicieron viral hace unos días la fotografía de Diana Guadalupe Peña, una joven de 33 años de edad de quien no se supo nada desde el pasado 24 de abril, fecha en la que dijeron, su última ubicación fue una carretera federal del Estado de México a la cual familiares acudieron con el fin de tener alguna pista que los dirigiera hasta su paradero. Aunque afortunadamente apareció con vida una semana después, la mujer en cuestión insiste en que no recuerda nada de lo que pasó, solo que le informaron que su llanta estaba ponchada desde un auto cercano al de ella.

Tras varios bloqueos y difusión en redes sociales, el 30 de abril cerca de las 06:30 horas, tiempo del centro, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ubicaron a la mujer en una carretera del estado de Morelos, específicamente a la altura de Cuernavaca y Huitzilac en la colonia Santa María Ahuacatitlan, punto al que se dirigió la familia para corroborar que sí era la madre de familia de quien no se sabía nada.

Los militares resaltaron que Diana estaba en una zona boscosa con signos de deshidratación, lo que derivó en que de manera urgente recibiera atención médica para confirmar que estaba en buen estado de salud; sin embargo, reportes apuntan a que Diana es la tercer fémina que es encontrada en esta zona con los mismos síntomas, lo que ha alertado a la comunidad quienes insisten, se puede tratar de una nueva forma de operar de los criminales.

Por la zona de Huitzilac se recuperó a otras dos mujeres. Una menor de edad en el municipio de Chamilpa que también estaba desaparecida y una mujer adulta que se encontraba desnuda y de ella sí podríamos decir que se encontraba intoxicada", dijeron las autoridades en Cuernavaca.

La Fiscalía General del Estado de Morelos abrió una carpeta de investigación lo que llevó a pedir las declaraciones de la mujer en cuestión, la cual insistió en que no recordaba nada de lo sucedido salvo haber recibido un aviso de un automóvil que se le había emparejado para advertirle sobre el neumático. Tras ello, su mente quedó 'en blanco'.

Ella dice que se le empareja un auto a su vehículo y le dice que trae una llanta ponchada, después de eso dice que no se acuerda de nada más", declaró Alicia Vázquez Luna, secretaria de Protección y Auxilio Ciudadano del Ayuntamiento de Cuernavaca.

El rotativo El País informó que el vehículo de Diana fue encontrado abandonado en la carretera con las ventabas abajo y, tanto su celular como los objetos persones que llevaba habían sido sustraídos de la unidad. Por este hecho, la última ubicación de la mujer y por lo que familiares acudieron a buscarla, apuntaba a que estaba en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México.

Por ahora, las autoridades del estado de Morelos no han descartado que se trate de un caso de secuestro; sin embargo, investigan cómo es que Diana llegó hasta el punto donde los militares la ubicaron pues solo dijo recordaba su nombre mas no lo que le habla sucedido. Respecto a su paradero actual, se informó que continúa internada en un hospital en Cuernavaca donde se analiza si presenta lesiones aunque no hay señal de ello.

Zona donde militares hallaron a Diana Guadalupe

