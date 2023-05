Se les pasaron los tragos: Tras graduación en bar de Naucalpan, denuncian venta de alcohol adulterado

Comparta este artículo

Naucalpan, Estado de México.- El alcohol adulterado es un peligro en los bares, sobre todo en los ubicados en zonas peligrosas de las ciudades, tal y como sucedió en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México, donde un grupo de jóvenes presuntamente fue víctima de esta situación, la cual puso en riesgo su salud, pues el consumir este tipo de productos puede traer consecuencias graves para su integridad física.

Los hechos se registraron en un bar ubicado en el municipio de Naucalpan de Juárez, cuando un grupo de jóvenes salió de un centro nocturno y comenzó a sentirse mal, presuntamente debido a que se habrían intoxicado por ingerir bebidas alcohólicas adulteradas en el lugar, ubicado en Satélite, este fin de semana. Al sitio arribaron los servicios de emergencia mexiquenses y paramédicos para atender a los jóvenes afectados.

Las imágenes se hicieron virales en internet, pues en un video difundido en redes sociales se pudo observar a varios jóvenes sentados y desorientados sobre la vía pública, todos ellos atendidos por sus amigos. Es en ese momento cuando solicitan el auxilio de las autoridades. Sin embargo, también se escucha a una mujer afirmar que si desean ser atendidos por paramédicos, sus familiares debían estar presentes en el sitio.

Comunicado del Bunny Club, Foto: Especial

Todo esto sucedió en el popular Bunny Club, donde los jóvenes se habrían intoxicado tras consumir alcohol adulterado que les sirvieron en el club nocturno. Sin embargo, a través de un comunicado el sitio se posicionó al respecto e indicó que todo se trató de una fiesta de graduación y los afectados abusaron del consumo de alcohol, por lo que estaban en un estado etílico. De esa manera, se negó de manera rotunda que se vendiera alcohol adulterado en el sitio.

“Varios estudiantes bebieron de más, pues los organizadores del evento dieron barra libre, aun así, el evento se dio sin mayores pormenores”, se leía en el comunicado de Bunny Club.

Sin embargo, no fue lo único que informó el club nocturno, pues detalló que alrededor de las 01:00 horas, los jóvenes salieron de sus instalaciones y comenzaron a alterar el orden público, razón por la cual se solicitó el apoyo de las autoridades mexiquenses. Asimismo, se recalcó que solo se trató de personas bajo los influjos del alcohol. “Las autoridades llegaron y no hubo necesidad de que asistieran ambulancias, pues fuera de algunas personas alcoholizadas, no hubo nada fuera de lo normal”, se expresó.

Finalmente, el bar explicó en su comunicado que los jóvenes que se hicieron virales son los que salieron en la madrugada y que no se cuenta con indicios de que consumieran bebidas adulteradas en el lugar, solo que habían abusado del alcohol, “no tenemos ningún indicio de que hayan existido bebidas adulteradas, pero sí de que hubo una ingesta de alcohol mayor a la acostumbrada, entendemos que fue una graduación”, se precisó.

Fuente: Tribuna