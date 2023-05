Ana Gabriela Guevara: La exatleta sonorense que asfixia al deporte nacional

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Pese a compartir lista con personajes tan señalados como el fiscal Alejandro Gertz Manero o con el director de la CFE, Manuel Bartlett, la medallista olímpica y multi campeona ex atleta sonorense Gabriela Guevara es percibida como la funcionaria más corrupta del gobierno federal.

De acuerdo con una encuesta de México Elige, la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) tiene una calificación de 62 puntos como la peor en el rubro de corrupción.

A la administración de la medallista olímpica en Atenas 2004 la persiguen una serie de escándalos y señalamientos delicados: llegar a la Conade con preparatoria trunca, acusaciones por malversación de fondos, un atentado, becas condicionadas y pobres resultados en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El último de sus escándalos lo protagonizó por un conflicto contra nadadoras mexicanas que ganaron el primer lugar en la prueba por equipos en el Mundial de Natación 2023 en Soma Bay, Egipto, el 13 de mayo de 2023. Guevara las llamó mentirosas y deudoras.

“Que vendan calzones”

“Por mí que vendan calzones, trajes de baño, Avon o Tupperware”, así fue la respuesta de la titular de la Conade al equipo femenil de nado sincronizado que denunció la falta de apoyo por parte del gobierno federal.

El conflicto estalló cuando se hizo viral que las nadadoras vendieron trajes de baño para reunir fondos y que los empresarios Carlos Slim y Arturo Elías Ayub las apoyaron para viajar al mundial de Egipto, en el que ganaron la medalla de oro.

Este Mundial fue 100 por ciento financiado por la Fundación Telmex, no hubo viáticos de la Conade. Es la primera vez que me toca viajar al 100 por ciento patrocinada por alguien”, aseguró Nuria Diosdado, capitana del equipo mexicano de nado artístico.

De acuerdo con Guevara, el gobierno invirtió más de 40 millones de pesos para la preparación del equipo mexicano y justificó que las nadadoras no recibieron apoyo para el mundial de Egipto debido a que no participaron en competencias en 2022.

Quejas pasadas

Tras conquistar el mundial de Atletismo en París en 2003, Guevara regresó a México y sostuvo una reunión con empresarios, con quienes se quejó de la falta de apoyo económico y aseguró que nunca aceptaría un cargo en la Conade.

No me interesa un cargo en la Comisión del Deporte ni en el Comité Olímpico. Puedo hacer cosas de mayor importancia y provecho para el deporte y la juventud en general fuera de esos organismos que dentro de ellos”, declaró la actual funcionaria entonces.

La desconocen

No puedo creerlo. Ana desconozco a la atleta que conocí, ¿Por qué has cambiado tanto? Tú fuiste atleta y pasaste por muchos problemas, no puedes tratar así a los deportistas mexicanos! Todo por proteger a Todorov que está acusado de peculado", escribió José Ramón Fernández en su cuenta de Twitter.

El periodista deportivo del canal ESPN criticó a la titular de la Conade por arremeter en contra de deportistas mexicanas del equipo femenil de nado acuático. Joserra, como es conocido, no fue el único que la criticó tras sus dichos.

El exfutbolista y extitular de CONADE entre 2006 y 2009, Carlos Hermosillo, también mostró su postura por la polémica por el retiro de becas y apoyos de la comisión a atletas mexicanos.

Siempre va a ser vergonzoso no apoyar a un atleta. Al deportista le tienes que facilitar las cosas, se tiene que preocupar por competir y nada más”, declaró Hermosillo.

Malversación

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que la dependencia dirigida por Ana Gabriela Guevara suma un presunto desfalco por más de 340 millones de pesos durante los ejercicios 2019 y 2020, los dos primeros de la administración de la exvelocista.

De acuerdo con la ASF, existen 31 presuntos fraudes en la CONADE; 20 de ellos corresponden a 95 millones de pesos de 2019; los 11 restantes son por 249 millones de pesos que no se comprobaron durante el ejercicio fiscal de 2020.

Según las auditorías, la comisión entregó contratos por adjudicación directa y sin ninguna justificación por servicios duplicados, es decir, que ya se habían brindado.

No comprobó la prestación de servicios correspondientes a los convenios, contratos, pedidos y órdenes de servicios, celebrados con diversos proveedores, debido a que no contó con los entregables que amparen la ejecución de los servicios por los cuales pagó recursos públicos federales del ejercicio fiscal 2019”, indica el informe de la ASF.

En las auditorías de 2020 se detectaron irregularidades por el gasto de recursos dentro de la comisión y en el financiamiento a deportistas de alto rendimiento.

Otros escándalos

Armida Ramírez, colaboradora de Ana Guevara, fue acusada de ser la autora intelectual de un atentado en Boca del Río, Veracruz, en contra de los empresarios Jesús Chaín y Rafael Sánchez. Ambos acusaron previamente a Guevara de extorsionarlos con el cobro de 2.5 millones de pesos.

Ramirez, exalcaldesa de Xalapa, fue vinculada a proceso como parte de un fraude en la Conade, así como por la desaparición de Edgar Álvarez Flores; en sus declaraciones admitió que sí hubo “moches”, pero que eran para Guevara y no para ella.

Pese a las pruebas y el alud de críticas, el presidente López Obrador defendió a Guevara con ahínco.

No nos da pena que tuvimos que vender trajes de baño y toallas (…) todo lo hicimos con la idea de competir”, Jessica Sobrino, Nadadora.

Si quieren vender trajes de baño, que sigan vendiendo, si quieren vender Tupperware o Avon, que lo sigan haciendo”, Ana Guevara, Titular de Conade.

340 mdp son los que han sido malversados en la Conade dirigida por Ana Guevara.

Fuente: Tribuna