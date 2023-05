Día del Borracho 2023: ¿Por qué se celebra el 20 de mayo? El origen de esta celebración en México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La vida merece un tiempo de fiesta, aunque a muchas personas se le pasan las copas durante el fin de semana y terminan ebrios. Los hay felices, tristes, fiesteros, reservados y conversadores. Sin duda los borrachos pueden hacer que una celebración sea o muy buena o que todos la quieran olvidar. En ese sentido, México es uno de los países a nivel mundial que más alcohol consumen, es por ello que el calendario tiene una fecha especial para los borrachos.

El Día del Borracho es una celebración no oficial que se conmemora el 20 de mayo, pues como las mamás, maestros, doctores, estos seres tienen su propio día. Se trata de una tradición que comenzó a popularizarse en México y que rápidamente fue adoptada por diferentes países. Muchos organizan festejos multitudinarios y otros se reúnen con sus seres queridos para compartir una cerveza, un whisky o un vino.

El origen de esta fecha no está claro, pues comenzaron a surgir noticias desde 2005. Sin embargo, no hay algún registro. Otros aseguran que fue todo un movimiento en las redes sociales del pasado, que incluso llegaron a Facebook, pues aseguran que en plataformas como Messenger o My Space, los usuarios compartían cadenas sobre el Día del Borracho, lo que, al comenzar el nuevo milenio se convirtió en toda una tradición.

Día del Borracho en México, Foto: Especial

Ahora, esto comenzó a ser tendencia en las redes sociales actuales, pues en Instagram, Tiktok y Twitter se ha comenzado a hablar sobre El Día del Borracho. En ese sentido, en Facebook se tiene registro de publicaciones que datan del 2010. Ahora, esta celebración se convirtió en un día especial, pues restaurantes y bares se suman a la iniciativa con descuentos y promociones para los asistentes.

Cabe señalar que a inicios de siglo esta celebración no tuvo un gran impacto, pero en 2010 se retomó por los centros nocturnos para incentivar a las personas para asistir a sus negocios y consumir bebidas alcohólicas. Ahora, cada año las redes sociales se inundan con publicaciones sobre el Día del Borracho, incluso se organizan concursos para saber qué persona es capaz de tomar litros de cerveza en menor tiempo.

Finalmente, El consumo de alcohol se considera uno de los principales factores de riesgo de discapacidad y para morir prematuramente, su consumo excesivo se asocia con más de 200 enfermedades y lesiones; es responsable de causar problemas y daños sociales, mentales y emocionales. En México, el consumo de alcohol por persona es de 4.4 litros por año.

Fuente: Tribuna