¡Hay chamba! Así puedes convertirte en un Policía de la CDMX; estos son todos los requisitos

Ciudad de México.- Sin duda alguna, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), es una de las corporaciones de seguridad más sólidas del país, pues su personal está altamente calificado para realizar sus labores y garantizar el bienestar de la población. Asimismo, con la administración del Gobierno de la Ciudad de México, sus elementos han recibido mejoras salariales y la oportunidades de crecimiento.

Ahora, esta dependencia abre la oportunidad a la población a unirse a las filas y luchar por una mejor ciudad, claro, por un buen sueldo. En ese sentido, la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, invitó a todas las personas interesadas, entre los 18 y los 34 años, a integrarse al proceso de reclutamiento para formar parte de la Corporación y desarrollar una carrera profesional como policía de la Ciudad de México, bajo los principios de “Disciplina, Honestidad y Lealtad”.

Los servicios que proporciona la PBI y a los que se integrarán los aspirantes que resulten seleccionados son: seguridad intramuros, guardias de seguridad personal, custodia en traslado de mercancía y valores, seguridad ciudadana, agentes de seguridad procesal y guías técnicos. La Policía Bancaria ofrece, además de un sueldo competitivo, 40 días de aguinaldo, servicio médico integral, seguro de vida, vales de fin de año y vacaciones superiores a la ley.

Policía de la Ciudad de México, Foto: Especial

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, pues se tiene que cumplir con ciertos requisitos para intentar convertirse en un policía de la Ciudad de México.

Requisitos:

Ser ciudadano mexicano.

Certificado oficial de nivel medio superior.

Tener estatura mínima de hombres de 1.65 metros y 1.58 metros mujeres.

No haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, o por delito culposo.

En el caso de varones, haber cumplido con el Servicio Militar Nacional.

Asimismo, los aspirantes deberán encontrarse en adecuadas condiciones de salud que le permitan desempeñar actividades que demanden esfuerzo físico y estabilidad emocional. Cabe mencionar que podrán reingresar aquellas personas que no hayan cometido faltas graves. Será necesario presentar y acreditar las evaluaciones por filtros del Centro de Evaluación y Control de Confianza, así como la Formación Inicial Básica Policial; además de no hacer uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, no padecer alcoholismo y realizarse exámenes para verificar su ausencia en el organismo.

Fuente: Tribuna