¿Hay doble hoy no circula? Autoridades de la CDMX y Edomex especifican qué autos 'descansan'

Ciudad de México.- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), recordó que este sábado 20 de mayo corresponde al tercero del mes, por lo cual hay ciertos automóviles que con base a lo estipulado en la ley y el reglamento de tránsito, deberán 'descansar' desde las 05:00 y hasta las 22:00 horas debido a que está vigente el Programa Hoy No Circula Sabatino, cuyo objetivo es el de reducir la cantidad de gases contaminantes en el ambiente y por ende, evitar que con el aumento de las mismas se decrete contingencia ambiental. Si tienes planeado salir a pasear en coche, revisa si 'te toca' o no.

Mediante las redes sociales, la dependencia puntualizó que las unidades que deberán quedarse en casa son aquellas cuyo holograma sea 1 y cuenten con placa terminación en número non, es decir en 1, 3, 5 7 y 9, además de las que también tengan holograma 2 o bien, sean de placas foráneas. Si se cuenta con estas características y pese a ello se toma la decisión de salir a recorrer las calles de la capital, se corre el riesgo de ser multado por los elementos de tránsito adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Cabe destacar que la CAMe enlistó cuáles son los vehículos que quedan exentos de este programa, los cuales son los que cuenten con holograma 0 y 00, además de aquellos que sean eléctricos o híbridos, pues en su caso, emiten una cantidad mucho mayor e incluso nula de gases contaminantes y por ello, pueden circular sin afectaciones. En ese sentido, también las unidades con placa para personas con discapacidad, autobuses de pasajeros, unidades de servicio como patrullas o ambulancias y por supuesto motocicletas, quedan 'libres' de seguir este programa.

El Programa Hoy No Circula Sabatino está vigente en las 16 alcaldías que comprenden la capital mexicana, además de un total de 18 municipios del Estado de México, los cuales son: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecamac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Hay diversos estados de la República que forman parte de la Megalópolis, los cuales son: Estado de México (los demás municipios), Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. En estas demarcaciones, se activa el programa Hoy No Circula con el objetivo de mejorar la calidad del aire. Por ello, será la CAMe la dependencia encargada de revelar si de manera inmediata, se aplica el programa doble hoy no circula donde más unidades deberán dejar de circular hasta nuevo aviso. A modo de evitar afectaciones, se recomienda estar al pendiente del aviso de las autoridades.

Si por algún motivo se omite seguir estas recomendaciones y elementos de tránsito detectan a las unidades que circularon pese a no poder hacerlo hasta las 22:00 horas, se emitirá una multa que es de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), la cual cuenta con un valor de 103.74 pesos y por lo que la penalización iría de los mil 924.40 pesos y hasta los dos mil 886.60 pesos. Si las multas no se pagan a tiempo, además de correr el riesgo de haber cargos, no se podrá realizar la verificación vehicular.

