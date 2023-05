Volcán Popocatépetl: Suspenden actividades en escuelas de estos municipios del Estado de México

Comparta este artículo

Toluca, Estado de México.- Derivado del cambio del semáforo de alerta volcánica, la Secretaría de Educación estatal informó que a partir de este lunes 22 de mayo se suspenden las actividades al aire libre en las escuelas de Amecameca, Ecatzingo, Tepetlixpa, Ozumba y Atlautla. La medida aplica para los planteles de educación básica, media superior y superior, estatales y federalizados, con la finalidad de salvaguardar la salud de la comunidad escolar de 160 instituciones aledañas al volcán Popocatépetl, donde estudian más de 33 mil alumnos.

De igual forma pidieron a estudiantes, docentes, madres y padres de familia de esos cinco municipios reforzar el uso de cubrebocas para protegerse de la caída de ceniza volcánica; así como evitar recreos y clases de educación física. También sugirieron atender las recomendaciones generales de Protección Civil, entre las que destacan cerrar ventanas, cubrir tinacos, cisternas y depósitos de agua.

La actividad del volcán Popocatépetl se monitorea las 24 horas, por lo que las autoridades hacen un llamado a la población a mantenerse informada sobre este tema a través de fuentes oficiales, y evitar la difusión de información falsa. En ese sentido, en suma, con los de Puebla y Tlaxcala, ya son más de 40 municipios que suspendieron las clases presenciales por la caída de ceniza del volcán. Asimismo, las autoridades continúan con el trabajo de prevención.

Suspenden actividades en escuelas, Foto: Especial

Por otro lado, ante la caída de cenizas por el volcán Popocatépetl en el municipio, la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Tecámac, recomienda a la población seguir las siguientes medidas y proteger a las personas vulnerables. Las autoridades pidieron evitar realizar actividades al aire libre, proteger ojos, nariz y boca en caso de salir al intemperie, sellar con trapos húmedos las rendijas y las ventilas para limitar la entrada de ceniza a casas y edificios, sacudir la ceniza con plumeros para no rayar las superficies, tapar tinacos y otros depósitos para que no se contaminen.

Cubrir aparatos, equipos y autos para que no se deterioren y rayen, evitar conducir automóviles ya que la ceniza reduce la visibilidad y vuelve el pavimento resbaladizo. Cuidar que los menores, personas adultos mayores y con enfermedades respiratorias, para evitar que tengan contacto con la ceniza y pongan en riesgo su salud. Asimismo se recomienda vigilar la comida y agua de las mascotas para evitar su contaminación.

La Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Tecámac, hace un llamado a la población a mantenerse informada a través de los medios oficiales sobre la actividad del volcán Popocatépetl y la caída de ceniza. El semáforo de Alerta Volcánica continúa en Amarillo Fase 3, aunque muchos exigen a las autoridades pasar a Rojo fase 1.

Fuente: Tribuna