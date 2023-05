"Es un timbre de orgullo que me declaren non grato": Dice AMLO a Perú

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró estar orgulloso de que el Congreso de Perú lo haya considerado una persona non grata (que no es bienvenida en la nación, debido a sus declaraciones sobre la mandataria, Dina Boluarte.

“Para mí es un timbre de orgullo que quienes actúan de esa manera me declaren non grato, pero no es correcto”, mencionó el presidente, quien reiteró que no fue justo lo que hizo el Congreso de Perú, al destituir al presidente, Pedro Castillo y encarcelarlo, para que después tomara el gobierno la mandataria, a quien AMLO ha calificado de “usurpadora. Si se hace un análisis del marco legal jurídico de Perú, lo incumplieron (los integrantes del Congreso), lo violaron, fue una decisión arbitraria más la represión que desataron, asesinaron como a 70 personas que protestaron”, apuntó.

El año pasado, el presidente también fue declarado persona non grata por el Congreso de Perú, luego de darle asilo político a Pedro Castillo, quien actualmente se encuentra preso.

Fuente: Tribuna