La tierra no deja de moverse: Microsismos 'sacuden' la CDMX y Texcoco mientras el 'Popo' explota

Ciudad de México.- La intensa actividad del volcán Popocatépetl ha generado no solo pánico entre la ciudadanía, sino que además ha permitido que haya afectaciones en la movilidad especialmente por la cancelación de vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Mientras la situación parece empeorar, luego del cambio de alerta amarilla a fase 3, ahora una serie de microsismos 'sacudieron' no solo a la capital mexicana sino también al Estado de México pues en el municipio de Texcoco de Mora hubo cinco eventos de este tipo que alertaron a la población.

De acuerdo con lo expuesto por el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el pasado 21 de mayo del presente año, en punto de las 23:05:32 horas, se registró un microsismo de 1.3 grados de magnitud con epicentro en la alcaldía Magdalena Contreras, la cual ha experimentado en el pasado eventos de este tipo causando afectaciones en inmuebles de dicha demarcación. Hasta ahora, la alcaldía no ha emitido un reporte sobre los hechos especialmente porque el seísmo tuvo una profundidad de apenas tres kilómetros, lo que permitió que el movimiento se sintiera como un fuerte jalón.

Internautas aseguraron a través de varias plataformas digitales que este microsismo se percibió en lugares como Mixcoac, la Magdalena Contreras, Taxqueña, colonia del Valle, y Benito Juárez, sin que hasta ahora haya datos más específicos sobre afectaciones a los residentes de dichas áreas. Cabe recordar que desde hace varios días la capital mexicana ha sido escenario de microsismos que causaron incluso desalojo de la población, algo por lo que las autoridades insistieron en que no hay relación con la actividad que el Popocatépetl ha registrado en los últimos días.

Momentos más tarde, la dependencia advirtió sobre la presencia de cinco microsismos en el Estado de México, específicamente en el municipio de Texcoco de Mora durante la madrugada de este lunes 22 de mayo. Esta demarcación mexiquense se encuentra más cercana al volcán en incluso, ha experimentado una fuerte caída de ceniza a lo largo del fin de semana. Las magnitudes de estos eventos fueron de 1.6 a 2.1 grados, siendo el primero en punta de las 02:19:56, tiempo del centro con 1.7 grados, seguido del más fuerte de 2.1 en punto de las 02:30:23 horas.

Para las 02:44:41, 02:45:37 y 04:20:02 horas sucedieron los demás movimientos de la tierra que se percibieron en diversas regiones de la demarcación mexiquense donde hasta ahora no hay reporte de daños. En las siguientes horas se espera que el ayuntamiento local arroje un reporte más detallado pues no es común que este tipo de fenómenos naturales de magnitud leve sorprenda a la ciudadanía como ha sucedido con los habitantes de la capital mexicana. Cabe insistir que al ser sismos de magnitud menor a cinco grados, es que no se activa la alerta sísmica.

Por estos recientes acontecimientos, el Sismológico Nacional recordó que los sismos no se pueden prevenir, al tiempo que se recomienda estar siempre alerta ante movimientos similares, por lo que se pide no caer en pánico y sobre todo, evitar hacer caso a rumores. Una de la recomendaciones es la de desalojar el sitio donde se esté al momento del sismo y en caso de ser posible, contra con una mochila cuyo contenido sea de documentación oficial, linterna, agua y alimentos no perecederos, la cual servirá en caso de tratarse de un movimiento más severo.

