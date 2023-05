Alejandro Encinas fue víctima de espionaje, confirma AMLO: Presidencia le da "poca importancia"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este martes, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó que el subsecretario de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, fue víctima de espionaje. No obstante, mencionó que esta acción no habría sido por parte de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

En la 'mañanera' de este martes 23 de mayo del 2023, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano declaró que Alejandro Encinas sí fue espiado, tal y como lo menciona un artículo de investigación del diario estadounidense The New York Times. Cabe mencionar que el mandatario López Obrador se mostró tranquilo ante esta acción, al mismo tiempo que sostuvo que la Sedena no fue la responsable de estos actos. El programa utilizado para espiar al funcionario fue Pegasus, agregó AMLO

Sí me lo comentó [Alejandro Encinas] y le dije que no le diera importancia, porque no había ninguna intención de espiar a nadie. No sé sabe quién, porque a ver las Guacamayas: ¿quién está financiando eso? ¿Son mexicanos? ¿Son extranjeros? ¿Por qué no se da a conocer la fuente? Hackearon también en otros países de América Latina las Guacamayas y a Ejércitos de otros países", declaró el presidente de México en su tradicional conferencia matutina.

En esta misma intervención, el mandatario mexicano condenó los espionajes no sólo a funcionarios, sino a la gente en general: "Lo que hay que estar muy consciente es de que no se debe de espiar a nadie, que eso se hacía antes en la época de [Genaro] García Luna, cuando ni el 'New York Times' o el 'Washington Post' o el 'Wall Street Journal', ninguno de esos decía nada y los medios en México menos".

Es que nosotros no espiamos. No [fue la Sedena], nosotros no espiamos, no somos iguales. Y no torturamos y en este Gobierno no hay masacres como había anteriormente y se respetan los derechos humanos", agregó López Obrador.

Cabe recordar que, según una investigación realizada por periodistas de The New York Times, Alejandro Encinas, quien además atiende las problemáticas de Derechos Humanos en México, fue víctima de espionaje; esto habría ocurrido varias veces con el programa Pegasus. No obstante, AMLO se mostró tranquilo ante estos hechos, y pidió no darles importancia.

Fuente: Tribuna / Conferencia presidencial 'mañanera'