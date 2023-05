AMLO confirma espionaje a Alejandro Encinas, pero niega que la Sedena sea la responsable

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que hubo espionaje al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, sin embargo, negó que haya sido la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), por lo que descartó que vaya a haber una investigación.

Las declaraciones del mandatario federal tienen lugar luego de que el diario estadounidense The New York Times reveló que Encinas Rodríguez fue objeto de espionaje con el programa informático malicioso Pegasus cuando se encontraba investigando abusos de las Fuerzas Armadas; el presidente expresó que Encinas si le comentó que fue vigilado, pero que él mismo le sugirió no preocuparse.

Le dije que no le diera importancia. Nosotros no espiamos, no somos iguales y no torturamos y en este gobierno no hay masacres", dijo.

Luego que el presidente reconoció que Encinas sí fue objeto de espionaje, dijo que no se sabe quién lo hizo y cuestionó al grupo de ciberactivistas Guacamaya, el cual ha hackeado a la Sedena.

Fuente: Tribuna