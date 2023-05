Inicia construcción del primer Mausoleo trans de la CDMX en el panteón de San Lorenzo Tezonco

Ciudad de México.- Este lunes se dio otro paso importante en cuanto a la dignificación de personas trans en el país, pues se colocó la primera piedra del Mausoleo Tiresias, un espacio de memoria que acogerá restos de mujeres trans, una iniciativa de la activista Kenya Cuevas, fue colocada este lunes en el panteón civil de San Lorenzo Tezonco, en el suroriente de la Ciudad de México, en este acto estuvo Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa y Ernestina Godoy, fiscal General de la CDMX.

Este espacio contará con 146 espacios y fue donado por la alcaldesa de Iztapalapa, donde se ubica el cementerio. Asimismo, será construido con el apoyo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX). Por su parte, la activista Kenya Cuevas mencionó que se prevé que este lugar se inaugure en julio próximo y será utilizado para enterrar a mujeres trans, las cuales fueron víctimas de violencia transfóbica o de violencia estructural.

"Hoy me siento muy tranquila y muy contenta conmigo misma porque sé que están descansando. Las personas mueren cuando son olvidadas. Ellas no van a quedar jamás en el olvido. Yo no sabía cómo hacerlo, pero tenía la convicción y las ganas de hacerlo", expresó.