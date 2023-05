AMLO reconoce que Volcán Popocatépetl sigue activo, mas no ve peligro: "Don Goyo se está serenando"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este miércoles, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reconoció que la actividad del Volcán Popocatépetl sigue; de hecho, no ha parado la salida de ceniza. No obstante, no lo ve como un peligro e incluso aseguró que las diferentes órdenes del Gobierno están pendientes a los cambios, y que ya cuentan con planes de acción.

En la 'mañanera' de hoy, miércoles 24 de mayo del 2023, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano reiteró que, desde que el semáforo de alerta se colocó en fase 3 por la actividad de 'El Popo', tanto Protección Civil como la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y las dependencias competentes, han estado en comunicación constante con la población del Valle de México, y pendientes de cualquier cambio. Por ello, pidió no alarmarse.

AMLO reconoció actividad del Volcán Popocatépetl. Foto: Internet

Si bien el monte continúa expulsando ceniza volcánica, el presidente de México aseguró que 'Don Goyo', como se le dice popularmente al volcán, se está "serenando"; por ende, no se han presentado cambios en el semáforo de alerta.

Parece que Don Goyo se está serenando aunque todavía emite ceniza", mencionó López Obrador este miércoles, en conferencia desde Palacio Nacional.

En su misma intervención, el mandatario tabasqueño informó que hay brigadas especializadas en las zonas cercanas al volcán, las cuales ya han empezado las acciones para limpiar la ceniza que ha caído hasta el momento. Asimismo, señaló que militares de la Sedena están presentes en todo momento para socorrer a la población que necesite evacuar en caso de que el volcán tenga una erupción que represente un peligro.

Cabe recordar que el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) informó que la decisión de cambiar la fase del semáforo de 2 a 3 se determinó por la constante y fuerte actividad que ha mantenido 'Don Goyo' en días recientes. El reporte con corte a este miércoles 24 de mayo menciona que en las últimas 24 horas se detectaron 22 exhalaciones, acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y ceniza.

Fuente: Tribuna / Conferencia presidencial 'mañanera'