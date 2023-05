Sandra Cuevas recorta presupuesto a programas sociales en la Cuauhtémoc "no nos gusta tener clientes"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal y como lo marca la Constitución Política de la Ciudad de México, los alcaldes de las 16 demarcaciones de la capital deben rendir cuentas ante el Congreso cada año y ahora fue el turno de Sandra Cuevas, quien está en un constante intercambio de declaraciones con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y es una clara crítica de la administración en la capital.

En ese marco, la rendición de cuentas de Sandra Cuevas era una de las más esperadas en la Ciudad de México y la funcionaria capitalina fue clara en cuanto a su forma de gobierno y aseguró que ha recortado en más de la mitad el presupuesto asignado a programas sociales, lo que de inmediato generó polémica. Asimismo, la alcaldesa explico de una manera clara la razón de tomar esta decisión y lo que se hace con esos recursos.

Ante tal declaración Sandra Cuevas explicó el destino del recurso recortado a los programas sociales, el cual, aseguró, se transfirió al presupuesto de infraestructura de la demarcación, algo que sin duda se ha realizado, pues obras de iluminación y repavimentación son casi una insignia de su administración, pues en zonas como La Condesa, Zona Rosa y Santa María La Ribera, las calles lucen totalmente diferente, con más luminarias y sin baches.

"Disminuí el recurso que se iba a programas sociales; más de la mitad lo quité para invertirlo en infraestructura, porque al tener mejor infraestructura como banquetas, calles sin hoyos, tener más iluminación, eso da seguridad y bienestar a todos", indicó Sandra Cuevas durante su comparecencia en el Congreso local.

Comparecencia de Sandra Cuevas en el Congreso, Foto: Especial

Asimismo, aseguró que apostar a la infraestructura ha sido una decisión importante y ha marcado un gran avance para la demarcación, la cual es un ejemplo en la capital del país. Asimismo criticó el origen de los programas sociales y la manera en que los políticos los utilizan para ‘comprar’ a la población, "apostarle a mejorar la infraestructura, al desarrollo y avance de la alcaldía Cuauhtémoc, que ha sido y es ejemplo para la Ciudad de México", enfatizó.

Sandra Cuevas dejó claro que no le gusta tener “clientes”, pues aseguró que los programas sociales no son la manera de apoyar a la población, sino que eso se debe de hacer de manera personal, de la mano con cada ciudadano en sus domicilios y sin tener la necesidad de darles dinero al mes, "nosotros no le apostamos a los programas sociales, no nos gusta tener clientes. A la gente se le ayuda de manera personal, yendo a sus domicilios, no a través de un programa social que es una dádiva de manera mensual", puntualizó.