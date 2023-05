AMLO 'explota' contra Ricardo Mejía, exsecretario de SSPC y candidato a la gubernatura de Coahuila

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este jueves, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) 'explotó' contra el exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja, quien renunció a su cargo hace unos meses para postularse como candidato a la gubernatura de Coahuila. En ese momento, el mandatario mexicano declaró que el exfuncionario "ni se despidió".

En la 'mañanera' de hoy, jueves 25 de mayo del 2023, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano recordó cuando Ricardo Mejía Berdeja abandonó el Gabinete presidencial para seguir sus aspiraciones gubernamentales. En esta misma intervención, AMLO lanzó un fuerte pronunciamiento y rechazó cualquier tipo de relación con el nuevo candidato del Partido del Trabajo (PT) a la gubernatura de Coahuila.

En la imagen, Ricardo Mejía. Foto: Internet

[Quiero] aclarar que no tengo relación con Ricardo Mejía. No tengo relación [...] Aquí estaba con nosotros y se fue sin decir adiós. No quiero que se use mi nombre, porque no tengo relación con él. Se me hace un acto de deshonestidad estar usando mi nombre para una campaña, cuando no tengo relación", expresó el mandatario tabasqueño este jueves.