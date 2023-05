¿Quién es Sandra Ávila, la Reina del Pacífico? y sus fuertes declaraciones sobre Felipe Calderón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sandra Ávila Beltrán, es mejor conocida como 'La reina del Pacífico', quien ahora ha declarado de nueva cuenta en contra del expresidente Felipe Calderón, a quien señaló de tener nexos con cárteles del narcotráfico, lo que ha puesto al exmandatario en el ojo del huracán y ha desatado una fuerte polémica, así como críticos de su gobierno, el cual ha sido el que más muertos ha tenido por la guerra contra el narcotráfico.

Sin embargo, todavía muchos se preguntan ¿Quién es ‘la reina del Pacífico’? Se trata de la sobrina de Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara y el hombre más buscado en México en la década de 1980. Sandra Ávila nació el 11 de octubre de 1960 en Mexicali, Baja California, sus padres son María Luisa Beltrán Félix y Alfonso Ávila Quintero, familiar del también exlíder del cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero.

La 'Reina del Pacífico' es una de las pocas mujeres que logró destacar en el mundo del narcotráfico y cuya historia se convirtió en películas y series de televisión, su sobrenombre es debido a que muchos la consideraban como la mujer más bella. Algo que llegó a oídos de Los Tigres del Norte, quienes le compusieron el corrido 'Reina de reinas'. Asimismo, Arturo Pérez-Reverte se inspiró en ella para escribir la novela ‘La Reina del Sur’.

Las declaraciones contra Felipe Calderón

Sandra Ávila Beltrán reveló que Felipe Calderón Hinojosa estaba “metido” con el crimen organizado cuando era presidente, pues aseguró que tenía un fuerte vinculo con el crimen organizado "Felipe estaba bien metido con el narco”, reveló durante una entrevista con la periodista Adela Micha, quien le preguntó sobre las acción de del expresidente durante la "Guerra contra el Narco", que se realizó durante su administración.

Sin embargo, La Reina del Pacifico aseguró que no tendría por qué tener pruebas de lo asegurado, “si yo ahorita entrego una tonelada de droga, le voy a decir ‘¿dame un recibo?’ No, entonces no tengo pruebas”, comentó al mismo tiempo que afirmó que Felipe Calderón no tenía la intención de acabar con el crimen organizado pues “la guerra contra el narcotráfico” fue un “eslogan”. Pero el exmandatario no fue el único mencionado por la exnarcotraficante.

Sandra Ávila aseguró que Gerardo García Luna recibió sobornos por parte de diferentes organizaciones del narcotráfico en su época como secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Calderón. Cabe señalar que el exfuncionario federal es juzgado en Estados Unidos por Narcotráfico y corrupción.

