Golpe a AMLO: Esposa de Ricardo Mejía, exsecretario de la SSPC, lanza brutal mensaje contra la 4T

Ciudad de México.- El pasado jueves, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró que él no está relacionado con Ricardo Mejía Berdeja, quien dejó su puesto como subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para lanzarse como candidato a la gubernatura de Coahuila este 2023. Estas declaraciones molestaron a la esposa del exfuncionario, Marlenne Cañas, quien lanzó un polémico mensaje en sus redes sociales contra el Gobierno de la Cuarta Transformación (4T).

La tarde del pasado jueves, momentos después de las declaraciones del presidente AMLO en su 'mañanera', Marlenne Cañas, quien es esposa del actual candidato a la gubernatura de Coahuila por el Partido del Trabajo (PT), Ricardo Mejía, escribió un polémico mensaje en su cuenta oficial de Facebook, en el que arremetió contra la 4T y se denominó a sí misma "pendeja" por creer en el proyecto que ha encabezado el mandatario tabasqueño.

Esposa de Ricardo Mejía explota contra AMLO. Foto: Facebook

En esta misma publicación, la fémina declaró que "antes de que se muera" convocaría a una Marcha Nacional a favor del exsecretario de Seguridad Federal. Cabe mencionar que esta polémica lleva meses, pues incluso en enero, cuando AMLO anunció la renuncia de Mejía Berdeja del Gabinete, apuntó que este se fue "sin despedirse".

Antes de que me muera convoquemos a una Marcha Nacional hoy no sólo atentan contra Ricardo, hoy también atentan contra todo un Estado, está claro que dónde no hay justicia es un peligro tener la razón", concluye su texto.

Horas después de 'explotar' contra Gobierno de la 4T, la esposa de Ricardo Mejía escribió una publicación de disculpa pero sólo para el mandatario mexicano; apuntó que en la región de Coahuila se continuará con la campaña para la gubernatura y pidió a sus seguidores colocar una imagen en su perfil que dice "Si se meten con Ricardo, se meten conmigo".

A título totalmente personal; señor Presidente Andrés Manuel López Obrador le pido una disculpa por defenderle de esto y pensar que eso iba en contra de lo que considero lealtad y aprecio, de haber sabido que así tenía que ser nuestra postura, aún así no lo habría hecho, por respeto a su persona. Dios me lo bendiga siempre y aunque allá sea una farsa el NO mentir, NO robar, NO traicionar, que el Pueblo manda y que el Pueblo decide aquí si seguimos firmes con esos principios", escribió Marlenne de Mejía.