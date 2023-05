Hoy no circula: ¿Qué autos 'descansan' en CDMX Y Edomex? Autoridades pueden aplicar esta multa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Por fin llegó el fin de semana y con ello, muchas personas buscarán disfrutar del día de descanso con planes que impliquen tener que salir a circular por las calles de la capital mexicana o el Estado de México; sin embargo, las autoridades informaron que aun en día sábado, está vigente el programa Hoy No Circula. Con el fin de evitar que se te aplique una multa, la recomendación es revisar cuáles son las unidades que deberán 'descansar' a lo lago de este 27 de mayo del 2023.

De acuerdo con lo expuesto por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), las unidades que no deberán circular durante este cuarto sábado del mes de mayo son aquellas que tengan holograma 1 y terminación de placa en número par, es decir, 2, 4, 6 y 8, al tiempo que también la medida aplica para los vehículos con holograma 2 o bien, los que cuenten con placas foráneas. Estas unidades no deberán circular desde las 05:00 y hasta las 22:00 horas.

Cabe destacar que a la regla hay una excepción, por lo cual las autoridades fueron enfáticas en que aun contando con placa en terminación par, las unidades que tengan holograma 0 y 00 pueden circular de manera habitual, al tiempo que lo harán también aquellas unidades que sean eléctricas o híbridas. Del mismo modo, este punto involucra a los vehículos con placa para personas con discapacidad, autobuses de pasajeros, unidades de emergencia como patrullas o ambulancias y claro está, motocicletas.

Lugares donde aplica el programa

El Programa Hoy No Circula Sabatino está vigente en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en un total de 18 municipios del Estado de México, los cuales son: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco. En estas demarcaciones, elementos de tránsito adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) estarán al pendiente y claro, aplicarán multas a quienes infringen la regla.

Los automovilistas que por algún motivo hayan olvidado respetar esta medida ambiental pueden ser multados de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Tránsito vigente en el Valle de México, el cual especifica que la sanción será de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), la cual cuenta con un valor de 103.74 pesos y por lo que la penalización iría de los mil 924.40 pesos y hasta los dos mil 886.60 pesos, aproximadamente. Al no pagar esta multa, será difícil llevar a cabo la verificación pues no se deberá contar con multas pendientes.

Las autoridades determinaron que el primer y tercer sábado de mes corresponde descanso a las unidades cuyo último dígito en la placa sea el número impar, mientras que el segundo y cuarto sábado del mes será para que ellos con terminación par; en caso de haber un quinto sábado, la restricción alcanzará sólo a los vehículos que tengan holograma 2, placas foráneas y permisos; sin embargo, ara el mes de mayo no hay quinto sábado de mes por lo cual habrá que respetar las restricciones correspondiente a junio.

Fuente: Tribuna / CAMe