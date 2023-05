Con AMLO, se agudiza la crisis de desaparecidos en México; a partir del 2018 se ha incrementado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Lejos de erradicar el delito de desaparición forzada, el Gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador acumula, hasta ayer, un total de 103 mil 154 víctimas; la atención a este problema por parte de las dependencias gubernamentales sigue siendo sumamente deficiente, al grado que son los mismos familiares de las personas desaparecidas los que tienen que emprender su búsqueda.

A diario, decenas de fichas de búsqueda son difundidas a través de las redes sociales, en las que se especifican datos de las personas cuyo paradero se desconoce, con el objetivo de que aquellos que tengan información se comuniquen con las familias, que mantienen la esperanza de encontrarlas con vida. En las diferentes entidades de México, se han conformado colectivos de búsqueda, que son los que suelen encontrar cadáveres de víctimas en fosas clandestinas.

Sin avances

Si bien la situación no es exclusiva de este gobierno, el panorama no ha mejorado con la Cuarta Transformación. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno), de las más de 103 mil víctimas de desaparición que se han registrado desde el 1 de diciembre del 2018 (fecha en que AMLO asumió la Presidencia) a ayer, el 40 .88 por ciento del total sigue sin ser localizado, mientras que solamente el 59.12 ha sido encontrado (no siempre con signos vitales).

En cuanto a las entidades federativas en las que se concentran los mayores índices de desaparición durante el presente sexenio, destacan: Jalisco (con un total acumulado de 13 mil 218), Estado de México (14 mil 234) y Nuevo León (10 mil 760).

Cifra rebasa a sexenio de EPN

Si se compara el número de víctimas con el que se registró durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, se puede observar un notorio incremento de desapariciones con AMLO, pues durante el gobierno del priista se registraron 98 mil 720 casos (del 1 de diciembre del 2012 al 30 de noviembre del 2018).

Nadie se salva

La crisis es tan compleja que no solamente mexicanos son reportados como desaparecidos, sino extranjeros que ingresan al territorio. Uno de los casos más polémicos y recientes ocurrió durante el mes de marzo del 2023, cuando 4 personas de nacionalidad estadounidense fueron reportadas como desaparecidas en Tamaulipas, México: 2 de ellas fueron encontradas sin signos vitales y el resto fue llevado a nosocomios para recibir atención médica correspondiente y posteriormente ser enviado a su nación de origen.

Exigen resultados

Cecilia Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, ha informado en múltiples ocasiones que el actuar de las autoridades federales en torno a la búsqueda de personas desaparecidas ha sido deficiente. En una de las últimas movilizaciones que ha realizado esta agrupación de mujeres buscadoras, la activista reiteró su exigencia al gobierno.

Los desaparecidos siguen aumentando en el país. Este es el país del que no se habla en las mañaneras…El gobierno nos debe una disculpa a las familias de desaparecidos por el nulo apoyo en búsqueda e investigación”, dijo por medio de sus redes sociales Cecilia Flores, quien lleva más de 5 años buscando a 2 de sus hijos.

Como ella, miles de familias se ven obligadas a salir a buscar a sus familiares, sin recibir en la mayoría de las ocasiones apoyo o protección por parte de las dependencias a las que corresponde dicho trabajo. En muchos casos, este y otros colectivos de búsqueda de Sonora y México han denunciado haber recibido amenazas e incluso han desaparecido o perdido la vida a causa de represalias.

Así, a poco más de un año de que finalice la denominada Cuarta Transformación en México, este delito no se detiene, por lo que formará parte del violento legado que dejará Andrés Manuel López Obrador, una vez que deje la Silla Presidencial.

Cajeme destaca

Las desapariciones también ocurren día con día en los municipios del sur de Sonora, razón por la que colectivos de búsqueda salen con palas, picos y demás herramientas en mano para buscar a sus familiares y seres queridos con sus propios medios.

Desde el inicio del gobierno de López Obrador hasta ayer, Cajeme es el municipio que encabeza las desapariciones en esta parte de la entidad federativa, con un total de 298 víctimas, de las cuales solamente 30 han sido localizadas. En el mismo periodo, Guaymas ha registrado un total de 159 víctimas, Empalme una cantidad de 49 y el municipio de Navojoa una cantidad de 30 personas desaparecidas.

HERRAMIENTAS:

26 personas desaparecieron por día en 2022

El gobierno de AMLO acumula:

-103 mil 154 víctimas

- 39% son mujeres

Fuente: Tribuna