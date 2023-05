¿Dieta forzada? Estos son los alimentos y bebidas que se dejarán de vender en México por esta razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Han pasado ya varios años desde que la Secretaría de Salud ordenó a todas las marcas indicar a través de un sello, la cantidad de azúcar o sodio añadido que sus productos, permitiendo dar a la ciudadanía la posibilidad de no solo conocer esta información, sino también poder elegir mejor qué comprar y sobre todo, qué ingerir para con ello evitar problemas en el organismo; no obstante, a pesar de esta señalización, siguen a la venta productos de mala calidad que promueven una mala alimentación, motivo por el cual las autoridades informaron cuáles son los alimentos y bebidas que dejarán de estar a la venta y a partir de qué fecha sucederá lo anterior.

Con el objetivo de desarrollar mejores temas enfocados a la salud de los mexicanos, el Gobierno de México encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), puso un marcha una medida que buscará contrarrestar padecimientos relacionados con la diabetes, hipertensión y sobretodo la obesidad, por lo cual el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó recientemente un decreto de adición a la ley Federal de Salud mediante la cual se prohíbe el uso de grasas trans en alimentos y bebidas.

En caso de contar con ellas, dichos productos deberán ser retirados del mercado de manera inmediata y con ello, los mexicanos ya no tendrían ni siquiera la posibilidad de elegir si se consumen o no pues estos dejarían de estar a disposición inmediata. Cabe destacar que dicho decreto cuenta con el aval de la Secretaría de Salud y en este documento se detalla que "los aceites y grasas comestibles, así como los alimentos y bebidas no alcohólicas, no podrán contener en su presentación para venta al público aceites parcialmente hidrogenados, conocidos como grasas trans, que hayan sido añadidos durante su proceso de elaboración industrial".

Foto: Internet / ilustrativa

Bajo esta tónica, las autoridades federales informaron que a partir de la publicación del mismo, tanto de alimentos como aceites, grasas y bebidas no alcohólicas, tienen estrictamente prohibido exceder dos partes de ácidos grasos trans de producción industrial por cada 100 partes del total de ácidos grasos que contenga dicho producto, motivo por el cual se llevó a enumerar cuáles son los que incumplen con esta norma y por ende dejarán de ser vendidos al público en general tanto en las denominadas tienditas de la esquina como en establecimientos de autoservicio.

Bebidas no alcohólicas

Refrescos

Cafés o tés con crema añadida

Leche láctea alta en grasa

Bebidas y licuados con aceites de coco o de palma

Bebidas elaboradas a base de helado

Jugos artificiales

Aguas de sabores endulzadas con azúcar

Cocteles cremosos sin alcohol

Alimentos

Pasteles

Galletas dulces

Tartas

Manteca vegetal

Palomitas para microondas

Pizza congelada

Papas fritas

Donas

Pollo frito

Salsas

Helados

Botanas saladas

Cremas de leche para café

Masa refrigerada

Foto: Internet / ilustrativa

Con base en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las autoridades mexicanas informaron que el mismo entrará en vigor a partir del próximo mes de septiembre del año en curso, fecha en la cual las empresas encargadas de la fabricación de los mismos tienen como límite para reducir o limitar por completo el uso de grasas trans, de lo contrario, la venta de los productos ya no será válida. Esta medida aplica para todo el país por lo que la distribución de los productos que contengan un uso excesivo de estas grasas será limitada afectando a toda la ciudadanía en general.

Una vez que se publicó este decreto, se informó además que en caso de qué los productos contengan la cantidad considerada excesiva de grasas trans, las empresas deberán contar con una autorización sanitaria previamente emitida bajo los términos de la ley con el objetivo de permitir la venta de los mismos, de lo contrario se retirarán como se informó anteriormente y con ello, los mexicanos podrán tener la oportunidad de tener una mejor alimentación que no derive en el desarrollo de enfermedades crónico degenerativas.

Fuente: Tribuna