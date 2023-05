(VIDEO) México mágico: Autoridades en Hidalgo piden a la ciudadanía denunciar a un gorila extraviado

Comparta este artículo

Pachuca, Hidalgo.- Hace varios meses, tanto en Nuevo León como en Sonora se pidió a la ciudadana mantenerse alerta por la presencia de osos que se sabe, es común en la región, ejemplares que desafortunadamente fueron atacados por la población cuando éstos sólo buscaban algo de comer o beber; sin embargo, en otras entidades también se ha lanzado la advertencia sobre la presencia de otros ejemplares que andan 'sueltos' ya sea porque se escapan de los zoológicos o alguien los posee sin alertar a las autoridades. Lo curioso esta vez es que no es un tigre, coyote o reptil el que está involucrado, sino un gorila el cual fue visto en el estado de Hidalgo.

Advierten sobre la presencia de un gorila presuntamente extraviado en Hidalgo. Foto: Pixabay / ilustrativa

Mediante las redes sociales un par de jóvenes difundió un vido donde a lo lejos y oculto entre la oscuridad, se aprecia un gorila al cual le apuntan con una lámpara a modo de tratar de enfocarlo; sin embargo, por la proximidad de esta enorme especie es que reacciona con miedo y hasta uno de ellos le pide a su compañero ya no provocarlo, pues si se acerca no sabrían cómo actuar. Fueron dichas imágenes las que causaron controversia pues mientras unos sumarios afirman que no es real, las autoridades de igual manera lanzaron el aviso de denuncia en caso de verlo.

A modo de detalle, se informó que el gorila presuntamente fue visto en el municipio de Villa de Tezontepec, demarcación donde las autoridades pidieron llamar a Protección Civil, específicamente al número 743-741-013 si se encuentran con el ejemplar; no obstante, también basta hacer énfasis en que no se ha confirmado si la presencia del gorila es real ya que todo se maneja como una advertencia, pues los zoológicos de la demarcación u otras autoridades competentes tampoco han emitido una ficha sobre el primate que atemoriza a los ciudadanos y claro, atrae la atención en redes sociales.

Mediante las redes sociales, el Ayuntamiento de Villa de Tezontle compartió la información en donde además se muestran fotos del gorila grabado por los jóvenes donde se hace énfasis en que se desconoce su origen, pues como se dijo con anterioridad, ninguna autoridad ha lanzado un reporte sobre una especie de este tipo que se haya escapado de sus refugio. Cabe destacar que la única grabación que se tiene de este gorila presuntamente extraviado es donde ante la luz disparada por la linterna, el ejemplar voltea y con ello, sus ojos se iluminan.

Solicitamos su colaboración para reportar en caso de encontrar a un Gorila que se encuentra extraviado en el Municipio de Villa de Tezontepec", dicta la misiva.

Captura de pantalla

Una vez que las imágenes se hicieron virales, la mayoría de los internautas apuntó que se trataba de un video de broma con el objetivo de causar impacto entre la sociedad; no obstante, hasta que las autoridades locales publicaron dicha advertencia en los canales oficiales fue que comenzó a circular la teoría respecto a que en realidad sí se trata de un gorila extraviado el cual podría causar algún tipo de afectación entre la comunidad. Por el momento, sigue sin haber un pronunciamiento oficial de parte de las autoridades, las cuales únicamente emitieron la alerta como medida preventiva.

¿A quién se le escapó la 'mascotita'? Nuevo terror desbloqueado!!!", es uno de los comentarios que se muestra en redes.

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no se ha pronunciado sobre este evento, aunque con anterioridad había lanzado la advertencia respecto a que tanto la carne como el cráneo y algunas extremidades de estos primates, suelen ser comercializados a precios muy elevados en lugares de Estados Unidos y Europa debido a que se emplean para la realización de diferentes productos en ese sentido, la WWF advirtió que los gorilas de montaña son una especie en peligro de extinción, los cuales también cuentan con la capacidad de transmitir enfermedades a los humanos. Por ello, se espera que se confirme a la brevedad si este video es falso o bien, siena realidad hay un gorila suelto.

