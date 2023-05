Al crimen, amnistía, a la Corte, amenazas; Gobierno aceptaría hacer pacto con el narco

Ciudad de México.- Delia Quiroa, madre buscadora de Tamaulipas, publicó en redes sociales una carta dirigida a líderes de los principales cárteles con la intención de poner un freno a la desaparición de personas en el país, un crimen que es ya casi una pandemia.

La misiva se viralizó y fue respaldada por cientos de familiares de desaparecidos, que ven en ello una luz de esperanza, pues básicamente Delia lo que dijo fue que los colectivos confían más en el crimen organizado que en las propias autoridades.

Queremos que (los criminales) agarren la onda, que no pueden seguir desapareciendo personas y que cada quien debe asumir las consecuencias de sus actos y, mientras tanto podemos pactar, que cesen las desapariciones", explicó Quiroa a medios nacionales.

Como respuesta a ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió positivamente a la pregunta de si respalda el pacto de paz propuesto por la activista, es decir, aprobar una tregua con los criminales con tal de erradicar las desapariciones.

Todo lo que signifique hacer a un lado o no usar la violencia, lo apruebo (…) hay agresiones entre bandas, hay agresiones que se presentan en contra de Fuerzas Armadas o de policías estatales, hay enfrentamientos entre organizaciones criminales y Fuerzas Armadas, y policías también…y hay pérdida también de vidas humanas de gente inocente. Entonces la violencia es irracional y vamos seguir buscando la paz, conseguir la paz y en eso estamos. Y si hay una iniciativa de ese tipo, claro que la apoyamos”, afirmó.

Para el presidente, lo importante es conminar a los traficantes a “comportarse como buenos ciudadanos”, pues, a su entender, “siempre hay salidas para los que no quieren usar la violencia”.

Como suele, el mandatario aprovechó la recta que le mandaron para hablar de sus programas sociales, que desde su perspectiva han ayudado a disminuir la cantidad de jóvenes que trabajan para los grupos criminales: “estoy seguro de que ya cada vez son menos los jóvenes que se detienen en actividades delictivas”.

El lunes, el presidente no tuvo empacho en aceptar que los servidores de la nación, es decir, la burocracia creada para la repartición de los programas sociales, “son respetados” por el crimen organizado.

Hay casos en donde detienen a alguien de los que trabajan en las comunidades, algún grupo de la delincuencia, pero como usan un chaleco ya los identifican y los respetan", expuso sin presentar datos ni detalles de la presencia de células criminales en diversos territorios del país.

Mientras no ve con malos ojos las treguas contra el crimen o presume cómo los criminales respetan a los burócratas en campo, el presidente López Obrador ha doblado su apuesta para disminuir el poder del Poder Judicial, al que ya ve como su principal enemigo a un año de la elección presidencial.

El lunes, el titular del Ejecutivo acusó directamente al Poder Judicial de pretender dar un “golpe de Estado técnico” al resolver que debe transparentarse todo lo relacionado con las mega obras, además de suspender definitivamente la tala de árboles en terrenos donde se construye el Tren Maya.

Van a seguir queriendo parar las obras, pero no van a poder porque, de acuerdo con la Constitución, a las leyes, tenemos el derecho de hacer obras en beneficio del pueblo, no se van a poder cancelar las obras, no se puede”, dijo, molesto, en rueda de prensa.