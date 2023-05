'Benito', perro quemado en aceite, sí tenía casa; esto sucedió el día en que fue atacado en Tecámac

Comparta este artículo

Tecámac, Estado de México.- El pasado domingo 28 de mayo un atroz crimen conmovió a la comunidad pues un sujeto identificado como Sergio 'N', salió de una carnicería localizada en el municipio de Tecámac en el Estado de México tras haber mantenido una disputa con los locatarios; no obstante, lo que llamó la atención e incluso causó indignación a nivel nacional, fue que el antes mencionado se encontró con un perro callejero al cual cargó y lanzó de manera despiadada al interior de un cazo con aceite hirviendo, lo cual fue motivo para que el can perdiera la vida de manera trágica.

A pesar de que las autoridades de la Ciudad de México informaron la tarde del martes 30 de mayo que este hombre había sido detenido tras ser ubicado en la alcaldía Coyoacán, recientemente ha cobrado relevancia que 'Benito' como en redes sociales se bautizó a este 'perrito', no estaba en las calles en calidad de abandono, pues sí contaba con una familia, los cuales afirmaron que la mascota llevaba por nombre 'Scooby' y al momento de los hechos, había acompañado a un menor de edad a realizar algunos encargos como solía hacerlo en diversas ocasiones.

De acuerdo con la información oficial, un menor de ocho edad identificado como Roberto, era el fiel amigo de este 'lomito' y aquel 28 de mayo, la madre del infante, una mujer identificada como Lucía Martínez, lo envió a comprar artículos para el hogar en una tienda de abarrotes ubicada en el pueblo de San Pablo Tecalco en el municipio mexiquense antes mencionado. Como era costumbre, ‘Scooby’ solía acompañar al menor no sólo para cuidar que no le ocurriera nada sino también para disfrutar un paseo. La madre del niño informó que en un descuido, el can se alejó de la compañía del menor siendo este el momento en el que Sergio viene lo encontró para asesinarlo de esta manera.

El menor de edad adelantó que momentos después de darse cuenta que su perro ya no se encontraba a su lado, comenzó a buscarlo siendo el llanto de la mascota lo que lo alertó sobre estar en peligro; sin embargo, este pensó que algún transeúnte lo había golpeado pero la realidad es que el animal se quejaba del dolor por las quemaduras que el aceite hirviendo le ocasionaron, las cuales impidieron que pudiera seguir con vida. Cabe destacar que los locatarios de la carnicería en cuestión salieron de manera inmediata para tratar de auxiliar a la mascota aunque todos los esfuerzos fueron en vano.

La madre de Roberto informó al periódico El Universal que momentos antes de perder la vida, el menor estuvo acompañando a su mascota a quien le tomó la patita en todo momento. Respecto al motivo por el cual no interpusieron una denuncia de manera inmediata, aseguro que fue porque las autoridades le informaron que los locatarios de la carnicería se encargarían de hacerlo ante las autoridades competentes; no obstante, actualmente la familia pide que se haga justicia especialmente cuando el sujeto fue detenido y señalado por el delito de maltrato animal el cual le puede dar una sentencia de hasta seis años de prisión.

Mi niño no puede superar eso", dijo la mujer.

Héroe nacional

Mientras internautas celebraron la detención de Sergio 'N' sucedido a la tarde del martes 30 de mayo, se pidió a las autoridades ejercer todo el peso de la ley pues la manera en la que asesinó al perro es considerada una de las más crueles que habido. No obstante, internautas también celebraron que al momento de qué el hombre fue llevado a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México debido a que fue detenido en la capital, mientras era trasladado un transeúnte no dudo en golpear la cabeza del hoy imputado, por lo cual fue considerado por muchos un héroe nacional pues transmitía el sentimiento que había en todo el país, tras conocerse los hechos.

Fuente: Tribuna