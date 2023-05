VIDEO: Ayline Rubí revela que no fue secuestrada y hace fuerte señalamiento en contra de su madre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El caso de Ayline Rubí dio un giro inesperado, pues la joven que presuntamente llevaba desaparecida más de 20 días, después de que fuera por última vez el pasado 13 de abril, esta mañana el periodista Carlos Jiménez compartió un video en su cuenta de Twitter, en el que aparece la joven de 17 años y explica la realidad de la situación, así también habla sobre su supuesta desaparición.

En el material audiovisual, don duración de solo 49 segundos, se puede observar a la joven, quien se identifica con su nombre completo y de inmediato comienza a hablar del caso, explicó que se encontraba bien de salud y que en ningún momento fue privada de su libertad, tal y como se publicó en diferentes medios de información. En ese sentido, explicó la verdadera razón de que sus familiares no supieran nada de ella.

Asimismo, la joven de 17 años explicó que ella misma fue quien tomó la decisión de escapar de su hogar y que no hay otras personas implicadas en esto. Incluso, explicó que ella es víctima de violencia por parte de su madre y su hermana, de hecho, fue esa la causa de que saliera de su hogar, dijo que tiene en video las pruebas de las agresiones en su contra. Además, aseguró que no era la primera vez que era golpeada.

“Yo misma tomé la decisión de salirme de mi casa, aquí no hay terceras personas, el motivo fue porque mi mamá y mi hermana me pegaron”, señaló la joven.

En cuanto a los padecimientos que presuntamente tenía y que mencionó su madre en diferentes entrevista, dejó claro que no tiene ninguna enfermedad, así como tampoco tiene la necesidad de tomar medicamentos controlados, como se informó. Incluso, detalló que, por temas legales, no podía dar más información al respecto y calificó a su progenitora como “una mala madre”. Finalmente, la joven explicó que no pensó que la situación se saliera de control, razón por la cual decidió realizar el video para confirmar que se encontraba bien.

Cabe señalar que el pasado 3 de mayo familiares de Ayline Rubí Jiménez Huerta se manifestaron sobre avenida Montevideo, en la alcaldía Gustavo A. Madero para exigir la aparición con vida de la joven de tan solo 17 años, quien ya llevaba 20 días desaparecida. Desde el pasado 13 de abril no se tenía información sobre la joven, por lo que seres queridos, amigos y miembros de la familia de ja fémina decidieron manifestarse este miércoles.

Manifestaciones por Ayline Rubí, Foto: Especial

Realizaron una manifestación sobre avenida Montevideo a la altura de la avenida 100 metros. En ese sentido Jaqueline, madre de la joven desaparecida realizó algunas declaraciones sobre el caso de su hija y señaló que oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) le dijeron que la presentarían a ella y a su hija a la Fiscalía 21, por lo que entró a su domicilio para buscar sus documentos. Sin embargo, al salir los oficiales ya habían partido con otros sujetos y su hija a bordo de la unidad.

