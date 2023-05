(FOTOS) A un lado Rosalía: Daft Punk podría 'hacer vibrar' el Zócalo tras este anuncio hecho por la banda

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A pocas horas de cumplirse una semana exacta desde que la cantante española Rosalía se presentara en el Zócalo capitalino reuniendo a 160 mil personas, parece que pronto habrá un nuevo evento en el primer cuadro de la capital y los encargados de atraer a una gran audiencia no serán cantantes ni de salsa, cumbia, reggaeton o regional mexicano, pues el funk, disco rock y house serán los que 'sacudan' al recinto más importante del país gracias a la posible presencia de Daft Punk.

Sin la necesidad de hacer tanta publicidad, el dueto francés compartió a través de la plataforma digital Spotify la portada del tema Fragments of time, canción que lanzaron recientemente en colaboración con el músico Todd Edwards. Lo relevante no fue el diseño de este nuevo sencillo, sino que se lanzó una pista de su siguiente lugar a presentarse y no fue nada más que la capital mexicana.

Los intérpretes de temas como Get Lucky, One more time, Harder, Better, Faster, Stronger o End of line incluyeron en este misterioso mensaje una serie de coordenadas que, al colocarlas en el mapa, dirigían al Zócalo de la CDMX, por lo que de inmediato, os seguidores comenzaron a suponer que el Gobierno de la capital y la Secretaría de Cultura informarían que los parisinos serían los siguientes en ofrecer un concierto masivo.

Por si fuera poco, este anuncio hecho por Daft Punk también incluía una fecha y hora; no obstante, el día elegido fue el próximo 11 de mayo en punto de las 10:00 horas, lo que a la vez llevó a descartar la posibilidad de un concierto en el corazón del país pero también continuó generando expectativas, ya que otros fans sugirieron que en realidad de podía tratar del lanzamiento oficial del álbum 'Random Access Memories' que quizá sea en la capital azteca.

Por el momento, ni la agrupación ni el Gobierno local han mencionado nada sobre un evento especial para el lanzamiento del nuevo tema de los músicos franceses cuyas identidades se habían mantenido ocultas hasta el 2021 cuando Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo se retiraron los cascos que solían usar como una manera de crear un personaje al anunciar su retiro de los escenarios, lo que evidentemente puede que no suceda. Hasta ahora, se esperan dos conciertos masivos más que la actual administración prometió para este año.

Además de Rosalía, las autoridades han permitido ver totalmente gratis en el Zócalo a agrupaciones como Grupo Firme, quienes reunieron a casi 200 mil personas y en el marco del Día del Niño, la Triciclo Circus Band deleitó a los fanáticos con varios de sus éxitos; incluso, se realizó un concierto de cumbia donde estuvo presente Margarita, la 'Diosa de la Cumbia', Kumbia Kings y Los Akis. Antes del Gobierno de Sheinbaum, personalidades como Paul McCartney, Roger Waters, Justin Bieber también se han presentado en el Zócalo.

