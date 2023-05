Día de las Madres en México: ¿hay mega puente por las celebraciones? Esto es lo que dicen las autoridades

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El próximo miércoles 10 de mayo se celebra en México el Día de las Madres, una fecha en donde miles de familias mexicanas no solo se enfocan en comprar un regalo para las cabezas de la familia, sino que además se espera una importante derrama económica ya que se toma en cuenta una salida a desayunar, comer o cenar, dependiendo de las ocupaciones o bien, en los hogares mexicanos se organizan eventos para celebrar a quienes tienen la dicha de ser madres. Por ello, la pregunta que se ha hecho últimamente es si ese día se considera de descaso y por ende, está a la ‘vuelta de la esquina’ un megapuente.

Cabe destacar que a través de las redes sociales se ha corrido el rumor respecto a que el próximo miércoles no habrá actividades en escuelas y algunos rubros, por lo que se ha invitado a disfrutar de este descanso que después será igual para el día 15 de mayo, cuando se celebra el Día del Maestro. Aunque siena interesante tomar tantas 'vacaciones', la realidad es que no es un día de descanso oficial, por lo que además d sí haber actividades, se pagarán como un día ordinario en caso de tener que presentarse a trabajar.

Sobre las clases escolares, el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) informa que tanto el día 10 como el 15 del mes en curso, sí hay clases presenciales, no obstante, debido a que hay actividades para celebrar a las mamás, mexicanas, algunas escuelas han optado por informar con antelación, que una vez que las festividades lleguen a su fin, los menores de edad podrán regresar a sus casas, lo que se traduce como medio día de trabajo solo para el tradicional festival.

El pasado 1 de mayo durante la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, informó que no habría clases el día 10 de mayo; no obstante, se aclaraba que el anuncio no era oficial y por ello, en el marco de la celebración para las mamás es que se revelaría si la postura seguiría en pie o no. Esta postura involucraría solo a los planteles de la entidad que todavía es gobernada por Alfredo del Mazo.

Conociendo a nuestro muy querido jefe y amigo de todo el Magisterio mexiquense, me refiero al licenciado Alfredo del Mazo Maza, el día 10 y el día 16 se les otorgará, muchas felicidades".

Al ser la única entidad que se ha pronunciado ante la posibilidad de suspender clases el día 10 y 15 de mayo, se espera que en adelante se mantenga la propuesta aunque dependerá más de cada centro educativo. Mientras esto no suceda, tanto los estudiantes como las madres en general, si deberán presentase a sus labores pues la Ley Federal del Trabajo, no lo considera un día oficial de descanso. Este se sabe, es hasta el día 16 de septiembre cuando se conmemore la Independencia de México.

Puente de mayo

La SEP ha considerado que el día 26 de mayo se lleve a cabo la Junta de Consejo Técnico, por lo que los alumnos no asistirán a clases como sí sucederá con el personal administrativo. Antes de ello, el día 15 de mayo sí se suspenden clases pues la dependencia encabezada por Leticia Ramirez ha tomado en cuenta celebrar a los maestros por lo que no hay clases. Los alumnos retomarán actividades el día 16 de mayo y, a diferencia del resto de la población, solo los alumnos de educación básica tendrán descanso.

