¿Hay Contingencia Ambiental en la CDMX y Edomex? Placas que 'descansan' por el Hoy No Circula

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¡Comienza una nueva semana! Y si hoy, lunes 08 de mayo del 2023 te movilizarás en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), ya sea por motivos escolares, de trabajo o recreativos, es clave que te informes sobre las restricciones vehiculares que dicta el programa Hoy No Circula. Toma en cuenta que las restricciones varían cuando se activa la Fase 1 de la Contingencia Ambiental por parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). ¡TRIBUNA te comparte toda la información que debes conocer!

A través de sus redes sociales, la CAMe detalla que este lunes 08 de mayo del 2023, el segundo del mes, no se ha activado la Contingencia Ambiental en el Valle de México, lo que significa que no hay cambios en el Hoy No Circula de esta jornada. Lo anterior significa que únicamente 'descansan' del tránsito vehicular todos los carros que tienen asignado el engomado color amarillo, la terminación de placas 5 y 6 y el holograma de verificación 1 y 2. Cabe mencionar que estas restricciones se aplican desde las 05:00 horas y hasta las 22:00 de la noche, tiempo del centro de México.

Conoce el programa Hoy No Circula que se aplica este lunes. Foto: CAMe

Conoce en cuáles entidades se aplica el programa Hoy No Circula

Cabe mencionar que el Hoy No Circula sólo tiene validez en la Megalópolis de la República Mexicana, la cual se encuentra en el centro del país y está conformada por las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX), sólo 18 municipios del Estado de México (Edomex) y las entidades de Morelos, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Querétaro. ¡Tómalo en cuenta antes de iniciar tus viajes de esta semana!

Consulta el programa Hoy No Circula que se aplica esta semana

Programa Hoy No Circula para esta semana. Foto: CAMe

¿De cuánto es la multa por infringir el programa Hoy No Circula en la CDMX?

Si no respetas las normas del programa Hoy No Circula en la capital mexicana, oficiales preventivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), comandados por Omar García Harfuch, podrán detenerte y aplicarte una multa, la cual equivaldrá de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), que se traduce en un aproximado de mil 924.40 pesos o hasta dos mil 886.60 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MN/MX). ¡Evita multas y retrasos!

Automóviles exentos del programa Hoy No Circula

Los vehículos que están exentos del Hoy No Circula son los que tienen el holograma de verificación 0 y 00, así como los que han sido construidos y/o adaptados como híbridos y eléctricos. De igual forma, se excluyen de las normas de la CAMe a los automóviles de personas con alguna discapacidad; los que se usan como transporte escolar o de productos perecederos y de residuos peligrosos. Por último, quedan 'libres' los coches de personal de Seguridad Pública, de Protección Civil y de Salud; y los que utilizan gas natural y/o brindan servicios urbanos.

Fuente: Tribuna