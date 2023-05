En México se levanta la pandemia, pero en CDMX, Sheinbaum pide usar cubrebocas en estos lugares

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado viernes 5 de mayo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que de manera oficial, la declaratoria de pandemia había llegado a su fin, pues al no haber muertes y contagios alarmantes de Covid-19, ya no había motivo para mantener la crisis sanitaria internacional. Con esta medida, la mañana de este martes 9 de mayo la Secretaría de Salud informó que en México también quedaba oficialmente terminada la pandemia; sin embargo, a manera local la jefa de Gobierno de la CDMX manifestó una postura diferente.

Desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina y además 'corcholata' de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), remarcó que en el país se había levantado la declaratoria de emergencia sanitaria pero en la urbe, se mantenía el uso de cubrebocas en escuelas como una manera de evitar el contagios entre los menores de edad quienes se sabe, mantienen clases presenciales desde el arranque de este ciclo escolar.

Sheinbaum sugiere mantener el uso de cubrebocas en escuelas

Evidentemente estamos con la declaración de emergencia y también con el levantamiento de la emergencia a nivel nacional, podemos decir que el día de hoy también se levanta la emergencia en la ciudad", dijo la mandataria.

Pese a que se pidió mantener el uso de cubrebocas en las escuelas públicas y privadas de la urbe, tanto para el personal administrativo como educativo, la jefa de Gobierno adelantó que será necesario que la Secretaría de Educación Pública (SEP) será quien tenga la última palabra, especialmente porque sugirió que las autoridades estarían pendientes ante un cambio de planes derivado de un cambio en la conducta del virus en el país.

Desde hace varias semanas, la Secretaría de Salud de la CDMX había remarcado que el uso de este insumo médico ya no era obligatorio salvo en caso de tener que ingresar a lugares de salud como clínicas o farmacias; esto fue recordado este día por Sheinbaum Pardo quien adelantó que levantar la pandemia no significa que el virus se haya eliminado y por ello, lanzó la sugerencia de no bajar la guardia.

El Covid va a continuar, lo que se termina es la emergencia, que se declaró hace tres años, en marzo del 2020. Lo que se acaba es la emergencia, eso no quiere decir que ya no puede seguir enfermándose de Covid".

Pacientes con Covid-19 en CDMX

A modo de explicar qué será lo que suceda con las áreas destinadas a atender a pacientes con Covid-19 en la capital, la mandataria local remarcó que con el anuncio de la Secretaria de Salud desde Palacio Nacional solo se reformarían en la urbe los hospitales, al tiempo de mantener el abastecimiento de medicamentos para quienes resulten positivos al virus o bien, la aplicación de vacunas para los que estén interesados en completar el esquema de inmunización.

Sigue habiendo los medicamentos y la vacunación que tiene que definir el Consejo de Salud cómo será la vacunación", remató.

A modo de remate, se informó que el uso de cubrebocas sigue quedando a decisión de las personas pese a haberse levantado la crisis sanitaria en el país y por ello, Sheinbaum Pardo sugirió usarlo también en el transporte público además de los centros educativos. La OMS por su parte, ha insistido en que se mantiene el monitoreo ya que esta es la única autoridad en revelar si se regresa a la declaratoria de pandemia o se mantiene como hasta ahora pues el virus no se eliminó, solo se ayuda a combatir el contagio evitando que sea mortal.

