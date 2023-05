VIDEO: Reportan caos y estampidas de hombres; colapsa la Línea 9 del Metro de la Ciudad de México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Esta mañana se registraron afectaciones en la Línea 9 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, pues en imágenes y videos que circulan en redes sociales se observa el caos en esta ruta de este sistema de transporte público capitalino. Asimismo, en el material audiovisual se puede observar una estampida humana en la entrada de una de las estaciones, aunque algunos comentarios en redes precisaron que se trata de la estación Pantitlán.

Usuarios en redes sociales reportaron la gran afluencia y aglomeraciones en esta Línea 9, la cual corre de Pantitlán a Tacubaya y denunciaron que el convoy tardó en pasar al menos una hora, más el tiempo en que se abordó. Sin embargo, a través de su cuenta de Twitter, las autoridades del metro capitalino no reportaron alguna falla y aseguraron que, en ese momento, el avance era de seis minutos, aunque se registraba alta afluencia.

En ese sentido, se aseguró que enviaría trenes vacíos a las estaciones con mayor demanda. Asimismo, fue el usuario Smoker, quien compartió en su cuenta de Twitter el video de la estampida humana al interior de una estación, algo que las autoridades del Metro replicaron de inmediato a “Línea 9 ofrece servicio en todas sus estaciones. Se presenta alta afluencia así como dosificaciones en el ingreso por la terminal Pantitlán. Continúa el envío de unidades vacías a estaciones con mayor demanda. Puedes usar como alternativa la Línea 5, así como así como el servicio de apoyo de la Red de Movilidad Integrada”, se detalló.

Todo esto de inmediato fue comentado por los propios usuarios, quienes exigieron a las autoridades no mentir y tomar cartas en el asunto, "tiempo récord! 1 hora para abordar el metro en Línea 9 en Pantitlán! Así es que 6 minutos no son", "Colapsada línea 9, los trabajadores de metro y seguridad de metro no informan ni controlan casos", indicó uno de los usuarios de esta red social.

Por otro lado, un usuario comentó que arribó alrededor de las 06:00 horas a la estación Pantitlán de la Línea 9. Sin embargo, pudo entrar al tren hasta las 06:50 horas, más el tiempo en que tardó en avanzar. Asimismo, comentó que no salían las cuentas, pues el Metro de la CDMX comentó que el avance era de seis minutos, pero a él le tomó más de 40 en abordar, "Qué pasa en la línea 9 llevó más de 20 minutos y nadie informa..pantitlan", se comentó en redes sociales.

Asimismo, se hizo viral el video del grupo de hombres que derrumban una de las puertas de este sistema de transporte público para llegar a la zona de andenes. Sin embargo, esta acción no les benefició, pues al arribar a la zona de abordaje, se llevaron una sorpresa por la cantidad de personas en el sitio.

Fuente: Tribuna