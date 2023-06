¿Y las vacaciones? Estos son los días de descanso en junio, según la SEP y la Ley del Trabajo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El año llegó a la mitad y con él las personas buscan un descanso de sus jornadas laborales y darse un respiro con su familia. En ese sentido, las vacaciones de verano están a la vuelta de la esquina, pero antes de que lleguen, los alumnos en las escuelas tendrán la oportunidad de descansar todo un fin de semana y recargar energías para enfrentar las últimas semanas del ciclo escolar.

En ese sentido, los estudiantes serán los más beneficiados, pues los profesores tendrán que cumplir con el Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes Nuevos Planes y Programas de Estudio; sin embargo, esto no implica la suspensión de labores académicas. Ahora, los días de descanso para junio son los siguientes, para los alumnos de educación básica tendrán descanso, pues el Consejo Técnico Estudiantil (CTE) se realizará el vienes 30 del mes.

Cabe señalar que los trabajadores no cuentan con la misma suerte, pues, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, junio no tiene ningún día feriado, por lo que los empleadores no están obligados a dejar descansar a sus trabajadores. Esto a pesar de que hay múltiples conmemoraciones durante el mes.

Vacaciones SEP junio, Foto: Especial

La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los calendarios escolares para el ciclo lectivo 2022-2023, aplicables en todo el país, para la educación preescolar, primaria, secundaria de enseñanza pública y privada, así como para las normales y la formación de maestras y maestros de Educación Básica.

Los calendarios oficiales para el ciclo 2022-2023, que ponen en el centro los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF. Se trata de uno para Educación Básica, de 190 días, así como otro calendario de 195 días para escuelas normales dedicadas a la formación de maestros. El de 190 días efectivos de clase para el ciclo lectivo 2022-2023 es aplicable para escuelas públicas y particulares de educación preescolar, primaria y secundaria incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

El ciclo escolar inició el lunes 29 de agosto de 2022 y concluye el miércoles 26 de julio de 2023; se establecen 13 sesiones de Consejo Técnico Escolar (CTE), así como dos periodos de vacaciones: el primero, del 19 al 30 de diciembre de 2022, y el segundo, del 3 al 14 de abril de 2023. El calendario señala la suspensión de labores docentes los días 16 de septiembre; 2 y 21 de noviembre de 2022; 6 de febrero, 20 de marzo, así como 1, 5 y 15 de mayo de 2023. La descarga administrativa se realizará el 18 de noviembre de 2022 y el 17 de marzo de 2023.

Fuente: Tribuna, SEP