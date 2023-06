¿Tu auto 'descansa'? Así aplica el Programa Hoy No Circula en la CDMX y Edomex a lo largo del día

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Con el objetivo de evitar que más gases contaminantes se emitan al medio ambiente, las autoridades tanto de la capital mexicana como del Estado de México aplican el programa Hoy No Circula desde las 05:00 y hasta las 22:00 horas aún cuando se trata de día sábado, por lo que si entre tus planes estaba circular a cualquier parte de la urbe, te recomendamos revisar cuáles son las unidades que deberán quedarse en casa para con ello evitar una multa.

Foto: Twitter

De acuerdo con lo expuesto por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), las unidades que deberán evitar circular en el horario antes mencionado son las que cuenten con holograma 1 y terminación de placa en número par, es decir en 2, 4, 6 y 8, así como las que cuenten con holograma 2 y placas foráneas. Estas unidades basta recordar, descansan cada segundo y cuarto sábado de mes, de ahí que para este 10 de junio sean las elegidas y con ello, retomar actividades hasta que el programa se haya levantado.

Se recuerda ademas que las autoridades informan que hay ciertas unidades que quedan exentas de esta medida para evitar contaminación, por lo cual las que tengan hologramas 0 y 00, así como las unidades eléctricas o híbridas y las que son usadas para emergencias como ambulancias o patrullas, pueden circular sin afectaciones, Mismo caso será para los autobuses de pasajeros y vehículos con placas para personas con discapacidad. Motocicletas también están exentas de esta medida.

Foto: Twitter

Esta medida está vigente en las 16 alcaldías de la capital mexicana y en un total de 18 municipios del Estado de México, los cuales son: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

En las de violar la medida restrictiva, elementos de tránsito adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) serán los que apliquen una multa que va desde las 20 a las 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), misma que se informa, aumentó su valor desde el pasado mes de febrero quedando en 103.74 pesos. La multa en ese sentido, puede llegar a ser de los mil 924.40 pesos y hasta los dos mil 886.60 pesos solo por circular cuando las autoridades indicaron que no se podía llevar a cabo.

Al no pagar una multa de este tipo, los vehículos que deban verificar pueden tener afectaciones, lo que a su vez derivará en que haya una multa por verificación a destiempo y con ello, habrá un duro golpe a la ecónoma familiar y personal. A modo de remate, te recordamos además que en caso de que haya un nivel de contaminación más alto, la CAMe puede informar que se aplicará el programa Doble Hoy No Circula, lo que implicará que de manera inmediata, más unidades deberán dejar de circular hasta nuevo aviso.

Fuente: Tribuna