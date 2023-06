A un día del Consejo Político de Morena, Claudia Sheinbaum adelanta acuerdo entre 'corcholatas'

Ciudad de México.- Las elecciones del 2024 han aumentado los ánimos entre los políticos mexicanos que buscan suceder a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como titular del Ejecutivo Federal; sin embargo, en el caso de los aspirantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), la lucha se ha tornado más fuerte pues las denominadas 'corcholatas' del partido creado por el tabasqueño, al parecer ya llegaron a un acuerdo de cara a celebrarse la sesión del Consejo Político Nacional del partido guinda, mismo que por si fuera poco, fue adelantado por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

La mandataria capitalina informó que Mario Delgado, quien funge como dirigente nacional de Morena, le informó que para la sesión a realizarse el próximo domingo 11 de junio los aspirantes a la presidencia capitalina podrán tomar la palabra y con ello, exponer de manera abierta su posicionamiento, lo que para ella es una especie de acuerdo al cual todos los interesados en llegar a la presidencia ya llegaron para poder participar en orden y diplomacia.

Sheinbaum Pardo insistió en que con este acuerdo, todas las 'corcholatas' de Morena tienen en común que el objetivo es el de continuar con el proyecto de transformación que impulsó el actual mandatario quien el pasado viernes dijo, estaba seguro que cualquiera que sea el candidato que figure en la boleta electoral, haría lo que él indicó desde que asumió al cargo.

Mientras la jefa de Gobierno insiste en que hay acuerdo entre cada uno de los aspirantes, llamó la atención que varios gobernadores de Morena en el país, cerraron filas en apoyo a ella, entre ellos Américo Villareal de Tamaulipas; Layda Sansores de Campeche; Evelyn Salgado de Guerrero; Indira Vizcaíno de Colima; Salomón Jara de Oaxaca; Mara Ledezma de Quintana Roo y Cuitláhuac García de Veracruz han mostrado apoyar a Sheinbaum Pardo en esta contienda de cara a seleccionar al aspirante de Morena, caso que también involucró a la secretaria de Energía, Rocío Nahle quien insistió que con ella, habría continuidad en temas energéticos en favor de la comunidad.

Mientras que la jefa de Gobierno se ha mostrado cobijada por los gobernadores de Morena, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernandez, encabezó en pasado viernes 9 de junio un evento en Chiapas donde le dijo a los presentes, que quizá esa sería la última vez que los visitara como titular de la dependencia, en referencia renunciar al cargo para convertirse en el aspirante a la presidencia del partido que representa.

Bajo los gritos de "¡Presidente, presidente", el gobernador de Tabasco con licencia y actual titular de Segob, insistió en que se trataba de una de sus últimas veces que viajaría a nombre de AMLO. Este pronunciamiento se dio en el mismo día en que el resto de los gobernadores de Morena manifestó su apoyo a Claudia Sheinbaum; no obstante, el funcionario adelantó a los asistentes a dicho evento que, en lo que a él respecta, haría todo para que del sureste de México, saliera otro mandatario federal.

A partir del próximo 12 de junio, el canciller Marcelo Ebrard Caasubón, presentará su renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para enfocarse en la contienda de cara a las eleciones. Actualmente, se desconoce cuándo renunciará Adán Augusto López a la Segob y mismo caso será con la jefa de Gobierno de la CDMX, la cual dijo, no dejaría a la capital hasta saberse candidata de Morena a la presidencia, llevando a que el canciller insistiera en que no era necesaria su renuncia, pues él estaba seguro de ganar la encuesta del partido y por ende, convertirse en candidato presidencial.

En el marco en que los gobernadores de Morena dieron su respaldo a Claudia Sheinbaum Pardo para la elección interna de su partido donde se definirá al candidato a la presidencia, el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, hizo un fuerte llamado al actual gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda de Movimiento Ciudadano (MC) para no "morenizarse", esto debido a que el mandatario estatal al parecer también ha inclinado la balanza a favor de la jefa de Gobierno de la CDMX, al tiempo que también presentó una solicitud oficial ante el Congreso del Estado para destituir al fiscal Pedro Arce Jardón.

Le exigimos al gobernador que deje de 'morenizarse', que cumpla su primer y único mandato: responderle a la ciudadanía y garantizarles una vida digna, cumplir con la ley y la Constitución y hacer el trabajo para el que fue electo. (…) Si no puede, no quiere o no tiene la capacidad para gobernar el estado de Nuevo León, llámenos, nosotros le decimos cómo", dijo.