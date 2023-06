(VIDEO) Caos en la México-Puebla: Tras 9 horas de bloqueo, circulación regresa a la normalidad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde la tarde del pasado viernes 9 de junio, residentes de la localidad de San Miguel Tianguistengo arribaron a la autopista México-Puebla a modo de bloquearla impidiendo el paso en ambos sentidos, situación que duró poco más de nueve horas generado un importante caos en la zona, pues además de la presencia de los inconformes, se reportó que un accidente también causó tránsito denso en la vialidad.

De acuerdo con los primeros reportes, la manifestación se dio con el objetivo de exigir la liberación de dos pobladores quienes presuntamente habían sido detenidos tras quedar relacionados con un linchamiento ocurrido en días anteriores; no obstante, el bloqueo de ambos sentidos fue motivo para que en redes sociales se exigiera la intervención de las autoridades pues había personas ya con problemas de salud derivados de estar esperando poder transitar en medio de una intensa ola de calor.

Bloqueo en la México-Puebla

La Guardia Nacional apuntó que el bloqueo fue específicamente a la altura del kilómetro 077+000 con dirección a la CDMX, pero fue hasta pasadas las 02:00 horas de este sábado 10 de junio cuando se informó que, tras aplicar la fuerza se había conseguido liberar la vialidad. Para entonces la fila de vehículos afectados ya sumaba 16 kilómetros de largo y cientos de quejas en redes sociales con el fin de permitir al menos la apertura de un carril.

Se supo que para las 18:00 horas del pasado viernes 9 de junio, residentes de la comunidad de San Miguel Tianguistenco, ubicada en el municipio de Santa Rita Tlahuapan, ya habían bloqueado ambos sentidos, por lo que se pidió la intervención urgente de las autoridades. Bajo esta tónica, se reveló que cerca de 50 patrullas con elementos antimotines fueron desplegados para tratar de llegara a un acuerdo, situación que permitió que se liberara y con ello, los automovilistas, camiones de pasajeros y tríales varados pudieran circular.

Respecto al linchamiento que causó este bloqueo, se supo que hace varios días un hombre identificado como Apolonio, fue atacado por 150 personas que lo señalaron por robo de cultivo. El hombre presuntamente había tomado algunos brócolis de un sembradlo para poder comer; sin embargo, la ira de los pobladores lo llevaron no solo a ser agredido a golpes, sino que además el hombre fue rociado con gasolina y quemado vivo, evento que llevó a la detención de los dos sujetos por quienes se exige la inmediata liberación.

Novios se casan en pleno bloqueo

Mientras los pobladores exigían a las autoridades no solo liberar a los detenidos sino además revelar cuál es el centro penitenciario donde los tenían recudíos, una pareja de novios atrajo la atención ya que, al no poder transitar, tuvieron que casarse y hasta 'armar la fiesta' en plena autopista. Primeros reportes destacan que los esposos identificados como Yolo y Danny, estaba de camino a su sesión de fotos pero no pudieorn llegar debido al bloqueo, Ante la adversidad, la pareja aprovechó el espacio para hacer instantáneas únicas que opacaron su momento de alegría.

Hoy andamos aquí de este lado con un buen de tráfico y allá andan unos novios, Yolo y Danny, y lo que hicimos fue como pues hay tráfico total, les dije 'vamos a hacer fotos aquí', ya que no llegamos al destino donde íbamos a tomar las fotos", expresó el fotógrafo.

Fuente: Tribuna