¡Atención papás! Alumnos de educación básica en CDMX no tendrán clases este día según la SEP

Ciudad de México.- Hace unos días, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que el próximo sábado 17 de junio en punto de las 10:00 horas, alumnos de educación básica tendrán que asistir a clases debido a que se podrían en marcha la campaña 'Si te drogas, te dañas'; no obstante, a días de llevarse a cabo esta actividad extraoficial se informó que los alumnos de la capital mexicana no tendrán clases el próximo 14 de junio.

De acuerdo con lo expuesto por la dependencia, los alumnos inscritos en preescolar, primaria y secundaria, específicamente escuelas públicas de la urbe, no tendrán que asistir a los planteles el próximo miércoles debido a que se llevarán a cabo elecciones en las secciones 9, 10 y 11 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), por lo que maestros y personal administrativo de los planteles de la capital mexicana deberán participar y, al no haber quién imparta actividades, no habrá clases sino hasta el día siguiente.

Cabe destacar que esta será la única fecha en la que los alumnos no se deberán presentar a clases, es decir, las elecciones del SNTE no corresponden a ninguna especie de megapuente pues se remarcó, es solo un día de asueto por cuestiones administrativas y solo para escuelas públicas, de tal manera que algunos de preescolar, primaria y secundaria de colegios privados sí tiene clases presenciales habituales el día antes señalado.

Luego de este día de asueto, para el próximo viernes 30 de junio se llevará a cabo la Junta de Consejo Técnico, motivo por el cual no habrá clases y en este caso, tanto alumnos de excelsa públicas y privadas podrán disfrutar de un fin de semana de descanso de cara a concluir el calendario escolar para así dar pie a las vacaciones de verano. Estas juntas tienen como objetivo evaluar de manera mensual los programas de educación para los menores de edad, saber qué es lo que ha funcionado y qué se deberá cambiar para mejorar el aprendizaje.

Respecto a las actividades extra oficiales que se llevan acabo el próximo sábado 17 de junio, la SEP detalló que esta campaña es a nivel nacional y tiene como objetivo difundir actividades que eviten que los menores de edad consumen sustancias ilícitas; pese a la importancia del evento, también se hizo énfasis en que la asistencia no es obligatoria pero si es importante para tener una mejor cultura de la prevención y manejo de autoestima.

El próximo 19 de julio termina de manera oficial el ciclo escolar 2022-2023 y con ello, se da pie a las vacaciones de verano las cuales concluyen el próximo lunes 28 de agosto del presente año cuándo inicia de manera oficial el ciclo escolar 2023-2024. En este periodo los padres de familia podrán llevar a cabo la inscripción al nuevo ciclo escolar así como obtener la lista de útiles que será necesaria para el aprendizaje óptimo. El calendario del siguiente ciclo escolar ya está disponible en los canales oficiales de la dependencia encabezada por Leticia Ramírez.

