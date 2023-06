A bordo de su bicicleta, Xóchitl Gálvez llega a Palacio Nacional para entrar a 'La Mañanera'

Ciudad de México.- Desde el pasado sábado 10 de junio, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez, adelantó que acudiría este lunes 12 de junio a Palacio Nacional, lugar desde el cual el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ofrece su conferencia de prensa matutina para participar en ella ya que dijo, la intención de asistir a 'La Mañanera' como se le conoce a tal espacio, era con el fin de hacer uso de su derecho de réplica, más cuando cuenta con el reconocimiento de un juez para ser parte de la misma.

Bajo esa tónica, la legisladora difundió este lunes un video a través de sus redes sociales donde mostró que, a bordo de su bicicleta, se dirigía al corazón de la capital para intentar ingresar al Salón de la Tesorería en compañía de los miembros de la prensa que asisten para el mensaje del presidente ya que su firme intención es la de encarar al mandatario federal por los señalamientos que presuntamente éste ha hecho en contra de la senadora.

Ya lista, rumbo a Palacio Nacional para ejercer mi derecho de réplica que un juez me otorgó, listísima, espero llegar ahí en 30 minutos".

Fue el pasado 7 de junio del presente año cuando un juez reconoció a Gálvez el derecho de responder a las críticas que ha recibido de parte del fundador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), motivo por el cual Xóchitl Gálvez adelantó que para las 05:48 horas de este lunes, ya se encontraba en las inmediaciones de Palacio Nacional esperando poder entrar all recinto pues además, llevada consigo tal documento para que no se le negado el ingreso.

Durante 'La Mañanera' del pasado 5 de diciembre del 2022, el mandatario federal dijo ante los representantes de la prensa que la senadora había manifestado su deseo de eliminar varios programas sociales, entre ellos el enfocado a los adultos mayores quienes reciben cuatro mil 800 pesos bimestrales, cifra que para el 2024 tiene planeada subir a los seis mil pesos, recursos con los cuales los beneficiarios de 65 años en adelante pueden adquirir desde alimentos, medicamentos, ropa u otros artículos para vivir una vejes digna.

Las palabras del presidente fueron motivo para que la senadora panista se pronunciara al respecto ya que ha demostrado que en ningún momento se refirió a este evento, algo por lo que incluso detalló que el pasado 28 de noviembre fue partícipe de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara donde se refirió a los programas sociales, mismos por los que dijo, deberían contar con las herramientas necesarias para garantizar el desarrollo, algo por lo que insistió, si discurso fue modificado.

De manera inmediata, la legisladora del partido blanquiazul se dirigió ante las autoridades para promover un amparo donde finalmente se le otorgó el derecho de réplica, de ahí su intensión de buscar ingresar al Salón de la Tesorería y, delante de todos los medios de comunicación presentes, explicar su punto al titular del Poder Ejecutivo a modo de defenderse. Al filo de las 06:00 horas de este lunes, Gálvez se dijo que ingresó en compañía de la prensa; no obstante, esto no fue así.

Si no me deja entrar, yo notificaré a un juez", había sentenciado antes. "Me tuvo miedo, la verdad", dijo tras quedarse fuera.