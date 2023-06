Samuel García se le va a la yugular a AMLO; edad de las 'corcholatas' de Morena fue la razón

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- Mientras los integrantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), se reunieron el pasado domingo 11 de junio para con ello definir cuál será el método que defina a la personas que representará al partido creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de cara a los comicios del 2024, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, puso en tela de juicio del criterio del mandatario federal para definir a sus ‘corcholatas’ pues los consideró de bastante edad para un cargo tan importante como el Titular del Poder Ejecutivo.

Desde hace varias semanas, el mandatario de origen tabasqueño había dicho que los tiempos ya habían cambiado, pues a diferencia de elecciones presidenciales pasadas, no sería el titular del ejecutivo el que, con un dedazo eligiera al que sería su sucesor. De ahí que comenzó a decir quiénes son sus 'destapados' para esta contienda llevándolo a definirlos con el término 'corcholatas'. Los más fueres son Claudia Sheinbaum Pardo, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Adán Augusto López Hernándz e incluso el legislador Gerardo Fernández Noroña.

Foto: Twitter

Los políticos antes mencionados rebasan los 60 años de edad, motivo por el cual el gobernador de la Sultana del Norte de 35 años de edad y quien además es parte de Movimiento Ciudadano (MC), se pronunció ante un grupo de jóvenes con los que recientemente se reunió a los cuales les resaltó que una persona de esa generación podría llegar a ser quien ocupe el cargo de López Obrador. Incluso, a través de sus redes sociales dividió opiniones al lanzar esta pregunta de manera abierta.

Todos los candidatos y corcholatas, etc… a la Presidencia de México de 60 años para arriba ¿qué opinan? ¿qué dicen los jóvenes? Los leo…", escribió.

Captura de pantalla

La postura del gobernador a quien incluso el Partido Acción Nacional (PAN) recientemente le pidió no 'morenizarse' por la reciente petición que hizo al Congreso de su estado para quitar al fiscal Pedro Arce Jardón y hasta mostró inclinación a favor de la jefa de Gobierno de la CDMX, fue motivo para que internautas le recordaran que los funcionarios de 60 años en adelante eran algunos de los que están detrás de la próxima llegada de Tesla a su entidad, acción que presume tanto como le es posible.

La madurez y experiencia son factores claves para la gobernanza, por eso aspiro a ser Presidente", le contestó Ildefonso Guajardo Villareal.

Foto: Captura de pantalla

Otros internautas le recordaron que aunque se tratara de políticos jóvenes, tampoco era garantía de tener un buen Gobierno, algo por lo que su administración salió a flote por temas relacionados con la seguridad y la falta de empleo. No bastante, también internautas le dijeron que, si no se lanzaba para esta contienda electoral, una d ellas fichas más fuertes era la mandataria capitalina la cual dijeron, cuenta con una postura más firme a diferencia de sus contrincantes. El gobernador de Nuevo León no respingó ningún comentario pese a que él fue quien lanzó el debate.

Morena informó durante su Consejo Nacional del pasado domingo 11 de junio que tras tres encuestas, se definirá al candidato oficial. Hasta ahora, no se sabe su la coalición 'Juntos Haremos Historia' irá en alianza con otros partidos para esta contienda ya que Movimiento Ciudadano, partido de Sabel García, tampoco ha dicho si comenzará con la contienda interna o si bien, esperará a que Morena diga cuál de sus ‘geriátricas corcholatas’ fue la elegida para con ello, iniciar con negociaciones que beneficien a ambas partes.

