Delfina Gómez ya prepara su gobierno en el Estado de México; se reúne con alcaldes y diputados

Toluca, Estado de México.- Después de triunfar en las elecciones en el Estado de México, Delfina Gómez, ya prepara todos los detalles de lo que será su gobierno en la entidad mexiquense, es por ello que sostuvo una reunión con alcaldes y diputados locales y federales de Morena, así como del Partido del Trabajo y del Verde Ecologista en territorio mexiquense, quienes mostraron su respaldo para la nueva gobernadora para arrancar con su administración.

Durante la reunión con legisladores y funcionarios, Delfina Gómez destacó todo el esfuerzo y apoyo recibido por lograr la victoria en la entidad mexiquense. Asimismo, expresó que el triunfo fue compartido, al igual que la responsabilidad de gobernar la entidad mexiquense. Confirmó que no le pueden fallar a los millones de mexiquenses que confiaron en el movimiento de la cuarta transformación en la entidad.

“Debemos trabajar de manera coordinada con los mismos principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo y cumplir los objetivos de transformación que merece nuestro Estado de México”, dijo.