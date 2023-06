Elecciones 2024: Tras renunciar a la SRE, Marcelo Ebrard quiere que Sheinbaum tenga este puesto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin lugar a dudas, el pasado lunes 12 de junio fue un día muy relevante para la política mexicana, pues luego de haberse llevado a cabo el Consejo Nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) donde además de revelarse la fecha para anunciar quién será el candidato para las elecciones presidenciales del 2024, el partido creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) definió las reglas que las 'corcholatas' deberán seguir, acto por el cual Marcelo Ebrard aseguró que se apegaría a ellas una vez que renunció al cargo que desempeñaba.

Poco después del mediodía del pasado lunes 12 de junio, Ebrard Casubón arribó a Palacio Nacional para presentar su renuncia como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), suceso que después lo llevó a ofrecer diversas entrevistas en medios de comunicación nacionales a pesar de que uno de los acuerdos Morena para este proceso interno era no ofrecer entrevistas. Sin embargo, en ahora excanciller adelantó que ya sabe qué puesto tendría la jefa de Gobierno de la CDMX en su proyecto de nación.

A decir del excanciller, él será la persona que gane la encuesta interna de Morena, llevándolo a ser el candidato que represente al partido durante esta importante jornada electoral. Por este evento, en entrevista para W Radio explicó que también se sabe seguir de ganar la contienda, tanto que ya ha penado que Claudia Sheinbaum Pardo se desempeñe dentro de su gabinete como titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) pues insistió, ha desempeñado un buen papel en su actual cargo y por ello, seria ideal para este puesto.

La 'corcholata' de Morena, es decir Marcelo Ebrard además se refirió a que pese a los comentarios que ha recibido respecto a ser una persona 'fifi' que a diferencia de los demás aspirantes no viene del pueblo, el exfuncionario resaltó que lleva 23 años dentro de la causa del actual presidente de México, por lo que en lo que a su Gobierno respecto, se enfocaría en hacer un proyecto superior al actual, mismo que denominó "4T 2.0", postura que lo llevó a resaltar que lo que actualmente se necesita es:

Hacer crecer a las clases medias del país, necesitamos una tasa de crecimiento superior, consolidar el proyecto de seguridad, consolidar temas de salud. Todo lo que te acabo de decir es lo que estamos haciendo ahorita solo falta llevarlo al segundo nivel".

Sheinbaum pone fecha a su renuncia

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Marcelo Ebrard e refiere a Claudia Sheinbaum como parte de su gabinete presidencial, pues cuando aún formaba parte de la cancillería, le resaltó que sería una de las principales en sumarse a su proyecto de nación. No obstante, también le sugirió no renunciar a ser jefa de Gobierno pues él estaba consciente de estar al frente de la encuesta. Pese a ello, la mandataria informó cuándo se despediría del cargo para enfocar esfuerzos en el proceso interno de su partido.

La tarde del lunes 12 de junio, hora después de la renuncia oficial de Ebrard a la SRE, la jefa de Gobierno de la CDMX informó que a partir del 16 de junio dejaría el cargo pues pediría una licencia. Tras ello, el Congreso de la CDMX se encargará de elegir a la persona que ocupe su lugar, pues a diferencia del Ejecutivo Federal, el secretario de Gobernación de la CDMX, Martí Batres no se encargaría de dirigir a la urbe.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) tiene que reunirse para convocar a (periodo) extraordinario; se convoca este miércoles en la Comisión Permanente y de allí se reuniría el extraordinario el viernes y allí se autorizaría la licencia definitiva de Sheinbaum".

Los miembros del Congreso local se sabe, recibirán boletas para votar por la persona que se convertirá en sustituto de Claudia Sheinbaum Pardo y por ende, sería la persona en entregar las obras que la mandataria capitalina no pudo inaugura, especialmente la remodelación de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, la cual ha estado cerrada desde el pasado mes de julio del 2022 a la fecha.

Fuente: Tribuna