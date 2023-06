Martes 13: La historia detrás de la mala suerte en este día; origen y leyendas populares en México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hoy los más supersticiosos antes de salir de casa decidieron echarse sal en los hombros y tocar madera, pues es martes 13, una fecha en la que muchos creen que se atrae la mala suerte. Incluso, muchos no salen de casa para evitar caer en la llamada maldición. Sin embargo, muchos otros no tienen el conocimiento de la razón de que este día se considere de mala suerte, es por ello que ahora se explica todo.

Todo comienza por el famoso número 13, pues en muchas culturas es considerado un mal augurio o que atrae la mala suerte. Sin duda, un mito que se ha arraigado en la cultura mexicana desde hace décadas. En cuanto al origen de este macabro día, muchos se remontan hasta la última cena de Jesús, en la cual había 13 personas presentes; 12 apóstoles y el propio Jesucristo. En ese sentido, Judas es considerado como el 12 más 1 debido a que traicionó al llamado Mesías.

Asimismo, en la religión católica se basan en la biblia, pues en el capítulo 13 del apocalipsis se relata la llegada del anticristo. Sin embargo, no es la única religión que considera este número como un mal presagio, en el caso de la religión judía, rechazan al 13, debido a que los espíritus malignos eran este número. Incluso, los llamados brujos o espiritistas también escapan de este número, pues en el Tarot, la carta de la muerte es el 13, el llamado Arcano XIII, lo representa un esqueleto.

Martes 13 en México, Foto: Especial

Este mito se origina en la combinación de dos supersticiones: el martes como día desafortunado y el número 13 como un símbolo de mala suerte. Además, según la astrología de los caldeos, son 12 las casas y los signos del universo, por lo que un número más implicaría inestabilidad y desequilibrio, creencia también considerada por los hindúes, que hablan de 12 experiencias vitales del ser humano.

Asimismo, entre los creyentes también hay actividades que se deben evitar durante un martes 13, entre los que destaca no invitar a trece personas a tu casa, no cortarse las uñas o el cabello, no hospedarse en el piso 13 de un hotel o no viajar en el asiento 13. Las connotaciones aplicadas a el martes 13 son iguales a las del viernes 13 en las culturas anglosajonas o el viernes 17 en Italia.

Cabe señalar que el martes 13 se ha popularizado entre los países latinoamericanos y la magia de este número traspasa fronteras, pues una energía lo rodea. Así que para evitar cualquier cosa, durante este martes 13 no te cases ni te embarques, tal cual lo dice el dicho popular sobre esta fecha.

