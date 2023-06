VIDEO: "Todos llevamos una Lady Tepito dentro", dice Daniela 'N' a quienes la atacan en redes

Ciudad de México.- Hace algunos días, familiares de la joven Lesly Martínez cuyo cuerpo fue encontrado en Guerrero tras varias días de búsqueda, se manifestaron en las inmediaciones de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para exigir que la pareja sentimental de la occisa fuera aprehendido ya que figura como el principal sospechoso de este feminicidio. Durante el evento, causó controversia la presencia de una mujer quien arremetió contra los dolientes a los cuales les gritó que con eso "no la iban a revivir". La mujer fue apodada 'Lady Tepito'.

La fémina se supo, se identificó como Daniela y se desempeñaba anteriormente como guardia de seguridad privada, empleo que perdió por ser considerada una persona conflictiva. Debido a que había atraído la atención del público y hasta se pidió que fuera investigada ya que cabía la posibilidad de encontrarse en las inmediaciones de la Fiscalía para extorsionar a los ciudadanos, la fémina ‘rompió el silencio’ y pidió una disculpa pública a los manifestantes asegurando que sus palabras estaban fuera de lugar y ella no sabía el motivo de su protesta. Hoy se ha vuelto viral por un nuevo video donde ataca otra vez a los internautas.

La denominada 'Lady Tepito' se sabe, es originaria del barrio bravo que le da el apodo con el cual se ha hecho viral. Incluso, en el video inicial presumía ser sobrina del dueño de 'Micheladas Lupillo', negocio que de inmediato se deslindó de tener un parentesco con ella justo en el marco en que la Fiscalía encabezada por Ernestina Godoy también repuntaba que no era parte del personal que ahí labora. Eso la llevó a ofrecer disculpas a través de la red social TikTok.

El video de su disculpa pública causó controversia pues se llegó a decir que ni siquiera era la implicada la que se disculpaba por sus actos. Por ello, durante la noche del pasado lunes 12 de junio subió un nuevo video donde insiste en que sí es ella la que se disculpó públicamente; sin embargo, la postura amable se pierde de inmediato ya que lanza groserías e insulsos a los que no creen que fuera ella la que aparecía en el videoclip anterior.

Para las personas que dicen que me da miedo, que me escondo, que ya ni he de salir… no ni mad… tengo cosas que hacer también", dice en una postura de aparente respeto.