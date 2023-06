Agricultores en el norte de México luchan: Aeropuerto Internacional de Culiacán sigue cerrado hoy

Culiacán, Sinaloa.- El pasado martes 13 de junio del 2023 agricultores de diferentes partes del norte de México se movilizaron para exigir al Gobierno de México precios justos en las toneladas de trigo y maíz. Debido a que aún no se tiene una resolución, productores del estado de Sinaloa optaron por tomar el Aeropuerto Internacional de Culiacán, el cual se mantiene cerrado este miércoles 14. Los manifestantes aseguran que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es quien puede resolver este conflicto.

Agricultores toman el Aeropuerto Internacional de Culiacán. Foto: Twitter

De acuerdo con medios del estado de Sinaloa, la tarde del pasado martes 13 de junio, agricultores realizaron una asamblea frente al Palacio de Gobierno. Luego de analizar propuestas para seguir con la lucha de sus exigencias, un grupo de aproximadamente cuatro mil productores optó por realizar una movilización en el Aeropuerto Internacional de Culiacán, el cual se encuentra en la carretera Culiacán-Navolato. Este fue tomado cerca de las 15:00 horas, tiempo local, y sigue así para la mañana de este miércoles 14.

Como se sabe, la principal petición de los agricultores mexicanos, no sólo de Sinaloa, sino de Sonora y otras entidades del norte de México, es establecer un mejor precio para la venta de toneladas de maíz y trigo, es decir, de siete mil y ocho mil pesos, respectivamente. Los productores desean que el Gobierno Federal, el cual está encabezado por el presidente López Obrador, les garantice precios justos para sus cosechas.

Toman el Aeropuerto Internacional de Culiacán, Sinaloa. Foto: Twitter

Cabe mencionar que previo al cierre del Aeropuerto Internacional de Culiacán, los productores ya habían realizado varias intervenciones en varias carreteras, autopistas e incluso en las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader); la sede principal, ubicada en Cajeme, Sonora, fue tomada desde el mes de mayo. Hace una semana, los agricultores también realizaron un plantón afuera del Palacio Nacional, en la Ciudad de México (CDMX), y aún no se llegan a acuerdo.

Intentamos hablar con el presidente y la respuesta fue negativa, no quiso hablar con nosotros. Hicimos el planteamiento por escrito en la Oficina de Atención ciudadana con la esperanza de que nos llamaran para platicar, exponerle toda la problemática y no, la respuesta fue que no había interés por parte del presidente de platicar con los productores", declaró Baltazar Valdez, presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa, en entrevista para Radio Fórmula.