AMLO arremete contra agricultores que tomaron el Aeropuerto Internacional de Culiacán: "Corruptos"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este jueves, efectuada desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió un mensaje a los agricultores que desde el pasado martes tienen tomado el Aeropuerto Internacional de Culiacán, en el estado de Sinaloa, esto a modo de protesta para que el Gobierno Federal les garantice precios justos en la transacción de trigo y maíz. El jefe del Ejecutivo Federal mexicano aseguró que "no cederá" y que los que están ahí son "corruptos".

En la 'mañanera' de hoy, jueves 15 de junio del 2023, el mandatario López Obrador arremetió contra los manifestantes que se encuentran en el Aeropuerto de Culiacán desde el pasado martes 13. Señaló que no dejará que éstos, los cuales no sería muchos "sólo 200", son chantajistas. También defendió que su Gobierno está cumpliendo con todos sus compromisos sobre precios de garantías con los campesinos del país.

Agricultores permanecen en instalaciones del Aeropuerto Internacional de Culiacán. Foto: Twitter

En esta misma intervención, señaló que entre esta protesta estaban coludidos contrincantes del "bloque conservador", sin embargo, se negó a mencionar partidos políticos. Aseguró que esta movilización de agricultores y productores, la cual está presente en varias entidades de México, incluyendo Sonora, Baja California y Jalisco, no es más que una provocación para el Gobierno de la Cuarta Transformación (4T), además de publicidad "muy vulgar".

Toman el Aeropuerto de Culiacán, por cierto no muchos […] son como 200, entonces cierran el aeropuerto hasta que no tengan un aumento en el precio de garantía y que sea para todos, pero no vamos a ceder, aunque tengan el aeropuerto y también, para su tranquilidad, no vamos a usar la fuerza pública. Lo lamento mucho porque se afecta a quienes utilizan el aeropuerto, quienes necesitan viajar, pero nuestro Gobierno no permite chantajes, y menos de gentes acostumbradas a la corrupción", declaró el presidente AMLO en el Salón de la Tesorería.

Deben de entender que se les sigue ayudando, pero aquí están metidos los del bloque conservador, ya no puedo mencionar partidos […] pero los tengo bien fildeados, es que ya no saben qué hacer en la desesperación para afectar la transformación del país, entonces buscan todos ellos, los dirigentes, pertenecen a esos partidos del bloque conservador, pero sí estamos ayudando y vamos a seguir ayudando, pero esto es una provocación, propaganda, más que nada publicidad y muy vulgar" agregó.

Finalmente, aseguró que no se utilizarán las fuerzas armadas para retirar a los agricultores que están protestando en el Aeropuerto Internacional de Culiacán, Sinaloa, desde el martes 13 de junio del 2023: "No va a entrar la policía [al Aeropuerto de Culiacán], que se queden ahí, pero no vamos a dejarnos chantajear por corruptos, son las asociaciones de productores que no son asociaciones de todos los productores, no representan a los indígenas que son los más antiguos productores de México, no representan a los pequeños y medianos campesinos, no representan a los ejidatarios, son los grandes productores y también coyotes".

Fuente: Tribuna / Conferencia presidencial 'mañanera'