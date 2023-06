¿Se activó la Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex este jueves? Programa Hoy No Circula

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) detecta altos niveles de ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (XMVM) se activa la Fase 1 de la Contingencia Ambiental, la cual provoca cambios en el programa Hoy No Circula. Entérate de si es el caso este jueves 15 de junio del 2023, dia en el que se han reportado altas temperaturas en el centro de la República Mexicana. ¡TRIBUNA te informa!

De acuerdo con la información compartida por la CAMe, este jueves 15 de junio del 2023, el tercero del mes, no se ha activado la Fase 1 de la Contingencia Ambiental, lo que significa que no hay cambios en el Hoy No Circula. Por lo anterior, este día 'descansan' del tránsito todos los vehículos que tienen asignada la terminación de placas 1 y 2, el holograma de verificación 1 y 2 y el engomado color verde. Asimismo, se señala que las restricciones se aplicarán desde las 05:00 horas, tiempo local, hasta las 22:00 de la noche. ¡Tómalo en cuenta para tus traslados!

Programa Hoy No Circula para este jueves. Foto: CAMe

En estas entidades se aplica el programa Hoy No Circula

El Hoy No Circula se aplica de lunes a sábado en la Megalópolis de la República Mexicana, la cual se encuentra en el centro del territorio nacional y está conformada por la CDMX (Ciudad de México), el Edomex (Estado de México), y las entidades de Hidalgo, Morelos, Querétaro, Puebla y Tlaxcala. En el caso del Edomex, el programa de restricción vehicular funciona sólo en 18 municipios, y no en todos.

Este es el programa Hoy No Circula que se aplica esta semana

Programa Hoy No Circula de esta semana. Foto: CAMe

¿A cuánto asciende la multa por infringir el Hoy No Circula?

Si no respetas las reglas del Hoy No Circula te detendrán oficiales de la Policía de Tránsito y serás acreedor a una multa: en la capital mexicana pagarás 20 o 30 veces la Unidad de Cuenta, lo que equivale a mil 509.80 o a dos 264.70 pesos mexicanos; mientras que en el Estado de México tendrás que pagar mil 460.80 pesos a las autoridades. Cabe señalar que estas medidas fueron creadas para cuidar la calidad del aire y el medio ambiente en las zonas más contaminadas del país.

¿Qué vehículos exentos del programa Hoy No Circula?

Están exentos del Hoy No Circula todos los carros que tienen asignado el holograma de verificación 0 y 00, así como los que han sido construidos como eléctricos e híbridos. También transitan sin complicaciones los automotores de personas con alguna discapacidad; los que se usan como transporte escolar, movilizan productos perecederos y residuos peligrosos; además de los carros de trabajadores de Seguridad Pública, de Protección Civil y de personal de la Salud. Por último, se excluyen del programa a los que funcionan con gas natural y los que prestan servicios urbanos.

Fuente: Tribuna