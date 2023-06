SSC aclara presunto secuestro en la México-Cuernavaca; conductor ebrio que insultó a oficiales

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que en redes sociales se hiciera viral el video de un presunto secuestro en la Ciudad de México, en la que cuatro sujetos armados hicieron que un hombre descendiera de su camioneta, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) aclaró lo sucedido y dio detalles sobre lo que en verdad sucedió y quedó grabado en las cámaras de seguridad sobre la carretera México-Cuernavaca.

En ese sentido, la dependencia capitalina confirmó que los hechos ocurrieron el pasado 04 de junio, cuando personal de investigación de la SSC, que se ubicaban sobre la carretera federal México Cuernavaca, a la altura del kilómetro 21, interceptaron una camioneta color blanco a la que se le daba seguimiento derivado de un reporte de agresiones a oficiales de sector, por lo que se trató de una detención y no un secuestro.

De acuerdo con la denuncia, el pasado 31 de mayo, el tripulante de dicha unidad amenazó a los uniformados y posteriormente aceleró la marcha, por lo que a través del monitoreo de las cámaras de videovigilancia se le dio seguimiento y se solicitó el apoyo de otros equipos de trabajo. Fue, el día 04 de junio en dicho punto de la carretera donde los oficiales localizaron e interceptaron la unidad, bajaron al chofer y le realizaron una entrevista ciudadana derivado del reporte de agresiones y amenazas.

Policías en Tlalpan, Foto: Especial

El ciudadano de 38 años de edad refirió que, el día de la denuncia, se encontraba en estado de ebriedad y bromeó con los uniformados a quienes les solicitó algunos datos de identificación del Jefe de Sector y otros policías, sin embargo no causó ningún daño. Al no portar ningún objeto apto para agredir y al no existir motivo para su presentación ante las autoridades ministeriales, fue dejado en libertad, no sin antes hacerle algunas recomendaciones para evitar actos de molestia o agresiones a la autoridad.

Esta mañana se hizo viral un video en redes sociales grabado en la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, en el cual se observa un presunto secuestro ocurrido a plena luz del día, en el cual un hombre es amenazado por hombres armados y termina descendiendo de su unidad, para después se ‘levantado’, el video ya tiene miles de reproducciones y comentarios de los internautas.

En la grabación de las cámaras de seguridad se observa a una camioneta circular por la vialidad, cuando, de pronto, un automóvil de color rojo le cierra el paso de manera inesperada por el costado izquierdo. Al mismo tiempo, otro vehículo, pero de color azul, realiza el mismo movimiento pero del lado derecho, con lo que lograron la detención de la camioneta. Pero eso no es todo, pues para evitar que la víctima se echara de reversa, una unidad color blanca también se detiene.

Fuente: Tribuna, SSC