Así se vivió la tercera Marcha Lencha sobre avenida Paseo de la Reforma en la CDMX; amor es amor

Ciudad de México.- Esta mañana se realizó la Marcha Lencha por avenida Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, en la cual, a pesar de la ola de calor que azota a la capital, se reunieron cientos de mujeres e integrantes de la comunidad LGBT, para marchar con el objetivo de celebrar, pero también de visibilizar y sobre todo defender los derechos de cada una de estas personas, por lo que se apoderaron de una de las avenidas más icónicas de la capital.

Fue así que durante la Marcha Lencha, partieron del Ángel de la Independencia con dirección al Monumento a la Revolución, cientos de contingentes, o contingentas se abrieron paso entre el calor y los rayos del sol durante este 17 de junio para cumplir con esta actividad, la cual comenzó en punto de las 11:30 horas, cuando se comenzaron a reunir diferentes grupos para iniciar con la movilización.

Antes de comenzar la marcha se realizó un mitin en las escalinatas del Ángel de la Independencia, donde mujeres de la Red de Madres Lesbianas y otros colectivos compartieron testimonios y situaciones vividas, así como un posicionamiento sobre las problemáticas que vive esta comunidad en la actualidad. Entre las que se destacó la necesidad de visibilizar la importancia de abrir espacios para las mujeres y la comunidad.

Marcha Lencha en CDMX, Foto: Especial

Asimismo, se lucha para la erradicación de la violencia motivada por la lesbofobia, bifobia y transfobia. Sin embargo, el humor también se hizo presente, pues la protesta pacífica también se valió del sarcasmo, pues en las consignas se utilizó de una manera diferente el lenguaje utilizado en contra de las integrantes de esta comunidad. “A mí no me gusta el pan, me gusta la tortilla nacional”, fue lo que gritaban a todo pulmón.

Se trata de la tercera edición la Marcha Lencha, un evento que convoca a lesbianas, bisexuales y otras minorías sexuales a ocupar el espacio público y manifestarse en contra de la lesbofobia que se vive en México. Nace de la necesidad de crear espacios de lucha para personas que la sociedad trata y discrimina como lesbianas, incluso si no se identifican como tal. Asimismo, la Marcha Lencha no se ha limitado a convocar solamente a mujeres lesbianas.

Este evento se convirtió en toda una fiesta, pues Dj’s se apropiaron de la explanada del Monumento a la Revolución para ofrecer presentaciones. Asimismo, se realizó un torneo de futbol y el sonidero no pudo faltar, por lo que la Marcha Lencha concluyó con éxito su tercera edición, en la que se celebró esta identidad, pero también se protestó para terminar con la intolerancia en el país.

Fuente. Tribuna