Exigen justicia por caso de maltrato animal: Hombre persigue a un perro hasta ultimarlo a balazos

Puebla de Zaragoza, Puebla.- El pasado viernes 16 de junio, en redes sociales conmocionó el caso de una adolescente de 17 años de edad identificada como Vanessa 'N' quien adoptó a un perro al que se nombró 'Huellitas' solo para torturalo hasta la muerte. Hoy un nuevo caso ha atraído la atención de internautas pues un sujeto persigue y ataca a balazos a un perro hasta quitarle la vida, ambos hechos sucedieron en el estado de Puebla y se ha pedido a las autoridades investigarlos hasta detener a los responsables.

En el caso reciente de maltrato animal en la entidad gobernada por Sergio Salomón Céspedes, se difundió a través de las redes sociales el momento en que un sujeto, quien viste una sudadera en color negro, gorra y lentes del mismo color, camina por la acera sin mostrar algún tipo de comportamiento extraño hasta que se encuentra a un pequeño perro al cual persigue disparándole con un arma de fuego hasta que le arranca la vida sin motivo aparente.

Internautas resaltaron que los hechos sucedieron el pasado fin de semana en el municipio de Los Reyes de Juárez y fueron captados gracias a una cámara de seguridad de un domicilio particular. Hasta ahora, no se sabe la identidad del agresor de este can y tampoco se conoce su paradero, pues una vez que realizó el atroz acto, se dio a la fuga luego de haber encarado a un par de testigos que escucharon las detonaciones sin saber que se cometían en contra de la mascota.

De acuerdo con lo expuesto por testigos, el hombre sin motivo aparente se atacó al perro el cual salió de la nada por su camino. Varios vecinos de la junta auxiliar de San Juan Azocac escucharon las detonaciones y llamaron a la línea de emergencia 911 para pedir el apoyo de elementos de la Policía Municipal. Se sabe que una persona que fue testigo ocular de este ataque, recibió amenazas de parte del agresor quien a toda prisa escapó del sitio, de ahí que los uniformados no pudieron detenerlo de inmediato.

Pese a que se desconoce su paradero, las cámaras de seguridad captaron su imagen y por ello, se ha pedido a la ciudadanía colaborar para detener al hombre pues desafortunadamente los casos de violencia contra os amáinales no ceden ni en la entidad ni a nivel nacional, ya que como se recordará, antes de 'Huellitas' conmocionó el vaso de 'Scooby', un can que fue asesinado tras ser lanzado a un cazo con aceite hirviendo también por un hombre que en su camino se encontró al animal.

El gobernador de la entidad se refirió de manera inmediata a ambos casos de crueldad animal al resaltar que se perseguirían con base a lo estipulado en el Código Penal de Puebla, pues el delito de maltrato animal está tipificado en varios estados, entre ellos el antes mencionado donde las penas son de hasta cuatro años de prisión. En el caso de Vanessa 'N', se desconoce si se investigará al igual que este nuevo caso ya que se trata de una menor de edad por lo que su pena sería menor.

Click para ver el video. Se advierte por imágenes sensibles.

Fuente: Tribuna