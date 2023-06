Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de haberse representado en Hermosillo, Sonora, el cantante cubano pero nacionalizado mexicano, Francisco Céspedes dio de qué haber pues mientras atendía a los representantes de la prensa, destacó que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no era una persona que fuera muy de su agrado; sin embargo, además de mostrarse abiertamente como uno de los detractores de su Gobierno, también dijo que en lo que a él respecta, le deseaba la muerte, situación que causó polémica.

Cabe destacar que luego de las palabras del cantautor encargado de temas como Dónde esta la vida, Vida Loca o Remolino, su nombre se volvió tendencia en redes sociales pues se pedía dejar de consumir su música y sobre todo ya no asistir a sus presentaciones, evento por el cual intervino la esposa del mandatario, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller quien solo insistió en que no le deseaba la muerte sino una feliz vida para que ya no odiara de esta forma.

Me cae muy mal ese tipo, ojalá que se muera", dijo el cantante.

Las palabras de Céspedes fueron porque reaccionó a la vez que el mandatario originario de Tabasco invitó al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel a ser partícipe de las fiestas patrias el pasado mes de septiembre del 2021, evento donde ademas encabezó junto con él el Desfile Militar realizado en el Zócalo Capitalino. Aunque ya había habido una postura de parte de la esposa del mandatario, esta no fue suficiente ya que antes de cerrar 'La Mañanera' como se conoce al menaje que AMLO da desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, le mandó un contundente mensaje.

Un cantante, Céspedes, ayer o antier dio a conocer que no estaba de acuerdo conmigo y me deseó que me fuera mal…yo lo que quiero decir es que no debemos desearle mal a nadie y que yo no siento ningún agravio de su parte y les pido a todos que se respete su punto de vista aun cuando sea extremo", dijo.

Como ya ha sucedido en otras ocasiones, el presiente de México se valió de un tema musical para responder al acontecer político y social del país. Este lunes 19 de junio, pidió a su equipo de trabajo proyectar el tema Nunca he creído que alguien me odia interpretado por Silvio Rodríguez, el cual fue con dedicatoria al cubano-mexicano quien dicho sea de paso, lleva más de tres décadas radicando nuestro país y claro, cosechado éxitos musicales tras haber recibido la ciudadanía en 2003 de manos de la cancillería del Gobierno de Vicente Fox.

¿Qué dice la canción?

El tema de Silvio Rodríguez que AMLO le dedicó al cantautor nacido en Santa Clara, Cuba, se lanzó de manera oficial en 2006 y hoy se ha vuelto tema de conversación, ya que mientras el interprete de 66 años de edad le deseaba la muerte al mandatario mexicano, el fundador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), usó este tema para dar a entender que en lo que a su persona respecta, sabe que siempre habrá personas que no estén de acuerdo con su forma de pensar pero no por ello es justo mostrar sentimientos de odio.

Nunca he creído que alguien me odia, aunque me hayan querido matar. Tras mis asesinos se esconde otra fuerza, que sí es mi enemiga mortal. Todos los tipos de muerte hacen cola, ante mi puerta esperando su hora. El instrumento es quien cambia de rostro, pero yo sé que hay un único", dice la canción.

Previo a despedirse de los representantes de la prensa que se dieron cita en el Salón de la Tesorería como cada mañana, el mandatario remarcó que nunca se ha caracterizado por responder a la violencia con más violencia, basta recordar su postura respecto a los 'abrazos y no balazos' con los que busca regresar la seguridad al país, por ello, también trascendió que actualmente cuando las precampañas de cara a la presidencia del 2024 han comenzado, él sabe que "la derecha anda corajuda. Nosotros andamos felices. Feliz, feliz, feliz".

